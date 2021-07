NEL REGNO UNITO LE RICARICHE DELLE AUTO NELLE ORE DI PUNTA METTONO A RISCHIO IL SISTEMA ELETTRICO - IL DEPUTATO HUW MERRIMAN: "A MENO CHE LA RETE NAZIONALE NON ACQUISISCA MAGGIORE CAPACITA', IL COMPORTAMENTO DEI CONSUMATORI DOVRA' CAMBIARE. L'ALTERNATIVA SARANNO I BLACK OUT" - PER RISOLVERE IL PROBLEMA, OLTRE A EDUCARE GLI AUTOMOBILISTI, I RAPPRESENTANTI DEL SETTORE ENERGICO STANNO STUDIANDO CARICABATTERIA INTELLIGENTI...

Dagotraduzione dal Daily Mail

auto elettriche

Secondo il deputato conservatore britannico Huw Merriman, presidente del Commons Transport Select Committee, il Regno Unito potrebbe patire alcuni blackout per via delle ricariche delle auto elettriche.

A detta del politico, i proprietari dovrebbero essere incentivati a ricaricare le batterie «poco ma spesso» per evitare problemi. La National Grid ha avvisato che le auto elettriche creeranno una domanda extra di energia di 18 GW nel Regno Unito nelle ore di punta entro il 2050, l'equivalente di sei centrali nucleari.

Tuttavia, è probabile che l'aumento effettivo della fornitura richiesto sia inferiore a causa dei miglioramenti nella tecnologia di ricarica e la cifra di 18 GW è citata come lo scenario più «estremo». La National Grid ha insistito sul fatto che sarà in grado di far fronte a qualsiasi aumento senza interruzioni.

RICARICHE PER LE AUTO ELETTRICHE

Huw Merriman ha dichiarato ieri alla commissione per i trasporti: «A meno che la rete nazionale non acquisisca maggiore capacità, il comportamento dei consumatori dovrà cambiare in modo che la tariffazione avvenga quando l'offerta può soddisfare la domanda aggiuntiva. L'alternativa saranno i blackout in alcune parti del paese».

«Per aiutare i consumatori a vedere la loro strada verso un mondo a emissioni zero, la scelta di guidare un veicolo elettrico deve essere il più semplice possibile».

Le dimensioni delle batterie delle auto elettriche vanno da circa 17,6kWh fino a 100kWh. Il costo medio dell'elettricità per kWh è 17,2 p, il che significa che i modelli più piccoli costano circa £ 3 per caricarsi su una normale presa domestica a tre punte rispetto a £ 17 per quelli più grandi.

auto elettriche 2

Il tempo impiegato per caricare le auto elettriche varia notevolmente a seconda del tipo di caricabatterie.

Il Comitato per i trasporti sostiene che gli automobilisti dovrebbero essere persuasi a caricare le auto nei momenti in cui la rete nazionale può soddisfare la domanda totale, ad esempio durante la notte. Attualmente c'è una carenza di punti di ricarica in tutto il paese poiché l'utilizzo di auto elettriche continua a crescere.

Durante la sua indagine, la commissione ha ascoltato le prove dei rappresentanti del settore energetico secondo cui i caricabatterie intelligenti, che alterano la quantità di elettricità inviata a un'auto a seconda della domanda complessiva, svolgeranno un ruolo cruciale.

Il rapporto ha invitato i ministri a collaborare con National Grid per identificare i luoghi in cui il sistema non sarà in grado di far fronte a un utilizzo aggiuntivo.

Auto elettriche

Ha sottolineato l'importanza di proteggere i consumatori che ricaricano in pubblico da commissioni eccessive e l'obbligo di tenere più conti.

Il rapporto afferma: "Il governo deve imporre che l'industria utilizzi il prezzo come leva per spostare il comportamento dei consumatori dalle abitudini di rifornimento convenzionali verso un approccio "poco ma spesso".

Il governo prevede di vietare la vendita di nuove auto a benzina e diesel dal 2030, con ibridi vietati dal 2035.