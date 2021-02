10 feb 2021 18:34

REGNO UNITO E VACCINATO – IN GRAN BRETAGNA LA PRIMA DOSE È STATA SOMMINISTRATA A “UN QUARTO DELLA POPOLAZIONE ADULTA” E AL 90% DEGLI ULTRA 75ENNI E DEI RESIDENTI NELLE CASE DI RIPOSO - ECCO A COSA SI RIFERISCE MARIO DRAGHI QUANDO PARLA DEL MODELLO INGLESE SUI VACCINI – BORIS JOHNSON INVOCA UNO SFORZO IN PIÙ PER ARRIVARE ENTRO IL 15 FEBBRAIO A COPRIRE TUTTE LE PERSONE VULNERABILI (15 MILIONI, AL MOMENTO SONO A 13…)