20 gen 2022 20:00

LE REGOLE VALGONO SOLO PER GLI STRONZI - BELEN SE NE FOTTE DELLA QUARANTENA E SCAPPA DALL’EX MARITO STEFANO DE MARTINO: I DUE SONO STATI PIZZICATI DA “OGGI” MENTRE SCENDEVANO DA CASA DELL’EX BALLERINO PER PORTARE A SPASSO IL CANE – LEI È ENTRATA VESTITA IN UN MODO ED È SCESA IN CIABATTE E ABITI DIVERSI. PECCATO CHE SAREBBE DOVUTA STARE IN ISOLAMENTO A CASA PER CINQUE GIORNI DOPO IL RIENTRO DALL’URUGUAY…