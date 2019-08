RELITTO E CASTIGO – ALT! IL TITANIC SI STA SBRICIOLANDO! LE NUOVE IMMAGINI DEL RELITTO DEL TRANSATLANTICO MOSTRANO RUGGINE, COLONIE DI PESCI, ALGHE: DELLA NAVE PIÙ FAMOSA DEL MONDO RESTA POCHISSIMO - IL VIDEO DELLA PERLUSTRAZIONE CHE MOSTRA COM’È RIDOTTO

Da www.corriere.it

il titanic si sta sbriciolando 3 il titanic si sta sbriciolando 2

Il Titanic si sta sbriciolando per l'effetto del tempo. A 14 anni di distanza dall'ultima immersione per determinarne lo stato, il relitto oggi si presenta ormai roso dai tanti anni trascorsi sul fondale marino, a 400 miglia al largo della costa di Terranova, in Canada. Ruggine, colonie di pesci, alghe: del Titanic resta pochissimo, stando alla prima perlustrazione del relitto in 14 anni. “In un certo senso è bello vedere l’oceano riprendersi la nave”, ha detto Patrick Lahey, presidente di Triton, la società che ha compiuto la visita subacquea

