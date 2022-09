MENO QUARANTENA PER TUTTI! – IL MINISTERO DELLA SALUTE HA EMANATO LA CIRCOLARE CHE RIDUCE DA 7 A 5 GIORNI IL PERIODO DI ISOLAMENTO OBBLIGATORIO PER CHI È POSITIVO AL CORONAVIRUS MA ASINTOMATICO – IN CASO DI POSITIVITÀ PERSISTENTE, SI POTRÀ INTERROMPERE LA QUARANTENA DOPO 14 GIORNI ANCHE SENZA TAMPONE NEGATIVO – LE NOVITÀ SONO IN VIGORE DA SUBITO