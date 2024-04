LA RESA DEI PONTI – PARTE LA PROCEDURA PER GLI ESPROPRI DEI TERRENI SU CUI DOVRÀ ESSERE COSTRUITO IL PONTE SULLO STRETTO FORTISSIMAMENTE VOLUTO DA SALVINI. I RESIDENTI AVRANNO 60 GIORNI PER PRESENTARE I RICORSI – L’INIZIO DEI LAVORI È PREVISTO IN ESTATE – IL “CAPITONE” SPERAVA DI DARE IL VIA AI CANTIERI PRIMA DELLE EUROPEE, MA I RILIEVI DEL COMITATO SCIENTIFICO SULLE MANCANZE NEL PROGETTO RALLENTANO L'ITER…

Domani, 3 aprile, sarà pubblicato sui quotidiani nazionali e territoriali di Sicilia e Calabria l’avviso di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, che sarà sancita con l’approvazione del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina da parte del Cipess, fa sapere la società Stretto di Messina in una nota.

Per 60 giorni, a partire dal prossimo 8 aprile, i soggetti i cui beni sono interessati dalle procedure espropriative potranno avanzare le loro eventuali osservazioni. «Questa fase intermedia - ha spiegato Pietro Ciucci, ad della società Stretto di Messina - consentirà a tutti gli interessati di prendere visione della documentazione progettuale relativa al piano degli espropri e formulare eventuali osservazioni.

In tale contesto la società Stretto di Messina, aprirà «Sportelli informativi» sia a Messina che a Villa San Giovanni, in spazi dedicati messi a disposizione dai rispettivi comuni, per fornire il supporto necessario per l'analisi della documentazione».

I lavori per il Ponte inizieranno in estate, ha spiegato Valerio Mele, responsabile per la direzione tecnica della società Stretto di Messina. Il via libera, ha spiegato Mele, è subordinato all’ok definitivo del Cipess: «Il processo di approvazione dell'opera prevede due passaggi, la conferenza dei servizi, e a giorni si attende la convocazione da parte del ministero delle Infrastrutture, e la valutazione di impatto ambientale. Per entrambi - i procedimenti ha aggiunto Mele - i tempi sono stabiliti dalla norma, sono previsti 90 giorni» [...]

Subito dopo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica accerterà «la copertura finanziaria e approverà il piano economico e finanziario - ha aggiunto - . A quel punto, partiranno subito le opere preliminari, prima ancora del progetto esecutivo stesso. Non si può pensare, infatti, di iniziare immediatamente con interventi di scavi e fondazione del ponte, ma i primi cantieri saranno già presumibilmente al lavoro questa estate». [...]

