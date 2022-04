RESISTERE CON OGNI MEZZO – I CIVILI UCRAINI USANO CIBO AVVELENATO PER FERMARE I RUSSI - DUE SOLDATI DI MOSCA SONO MORTI ED ALTRI 28 SONO FINITI IN OSPEDALE NELL'AREA ASSEDIATA DI KHARKIV, VITTIME DI ALCUNI DOLCI TOSSICI OFFERTI LORO DALLA POPOLAZIONE CIVILE...

(ANSA) - La resistenza dei civili ucraini torna ad usare cibo avvelenato per fermare gli invasori. Due soldati russi sono infatti morti ed altri 28 sono finiti in ospedale nell'area assediata di Kharkiv, vittime di alcuni dolci tossici offerti loro dalla popolazione civile. Lo riporta il ministero della difesa ucraino. I due militari rimasti uccisi avrebbero ingerito alcune ciambelle rivelatesi letali, mentre i 28 intossicati, tutti ricoverati in terapia intensiva, avrebbero mangiato alcuni dolcetti anch'essi contenenti sostanze velenose. L'episodio dopo la notizia dei giorni scorsi secondo cui oltre 500 soldati russi nella città di Izium, conosciuta come 'il gioiello del Mar Nero', sono finiti in ospedale per aver bevuto dell'alcol contenente veleno offerto loro dai civili.