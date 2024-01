RESTA IL BUIO FITTO SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DI KATE – A TRE GIORNI DALL'INTERVENTO, IL PALAZZO REALE NON HA ANCORA FORNITO DETTAGLI SULL'OPERAZIONE ALL'ADDOME SUBITA DALLA PRINCIPESSA DEL GALLES. LE IPOTESI PIÙ ACCREDITATE SONO QUELLE DI UNA PESANTE DIVERTICOLITE OPPURE DI UNA ISTERECTOMIA, CHE SAREBBE LEGATA AI POSTUMI DELLE TRE GRAVIDANZE – DALLA STAMPA INGLESE ACCUSE A WILLIAM DI METTERE LA FAMIGLIA DAVANTI AGLI IMPEGNI DELLA CASA WINDSOR...

Estratto dell’articolo di Enrica Roddolo per www.corriere.it

kate middleton principe william 4

Dopo il principe William - in visita ieri alla moglie Kate alla London Clinic nel centro di Londra dove la principessa del Galles è ricoverata dal 16 gennaio per l’operazione addominale - si attende la visita della famiglia della principessa. […]

I Middleton - papà Michael e mamma Carole, insieme con la sorella Pippa e il fratello Matthew - non hanno infatti mai mancato di aiutare la figlia maggiore nella gestione dei tre figli piccoli, spesso ospitandoli a dormire da loro. E ora hanno fatto filtrare che si trasferiranno a Windsor per essere vicini alla figlia e per garantire una vita di famiglia il più possibile normale durante la lunga convalescenza.

Il loro è l’approccio di una famiglia borghese, molto pratica, che anche in questa situazione sarà d’aiuto alla Casa dei Windsor. Carlo e Camilla sono invece, tornati oggi pomeriggio dalla Scozia con un volo che li ha portati alla tenuta di Sandringham. In vista dell’intervento del re, dopo il weekend.

Ma qual è il dramma di salute di Kate? Nel Regno Unito, in mancanza di conferme ufficiali, sull’operazione addominale si stanno facendo diverse ipotesi.

kate middleton e principe william

Le più accreditate sono quelle di possibili diverticoli che avrebbero richiesto un intervento importante; ma resta anche l’ipotesi - emersa subito -di una isterectomia legata forse ai postumi delle tre gravidanze. Ipotesi che non giustificherebbe l’urgenza dell’operazione, pur se Kensington Palace ha parlato di intervento programmato. Altra ipotesi – per una giovane donna di 42 anni che ha sempre goduto di buona salute – quella di calcoli o ulcere che avrebbero richiesto la sala operatoria e, poi, una lunga fase di recupero. B uckingham Palace ha escluso subito una forma tumorale mentre una fonte Bbc aveva subito detto al Corriere di un «problema serio, ma non cancro».

La principessa dovrà così rinunciare a febbraio alla cerimonia dei Bafta awards gli Oscar del cinema sul Tamigi: un appuntamento al quale la principessa ha sempre brillato con la sua bellezza, esaltata dagli abiti da sera. Ma se come annuncia Kensington Palace dovrà riprendersi con un lungo percorso di riabilitazione, la principessa del Galles non potrà prendere parte neppure alla tradizionale Cerimonia per il Commonwealth, che si tiene ogni anno a metà marzo. [...]

il principe william kate middleton e i figli

Le accuse a William

A proposito di impegni, il fronte «Republic» - mai tenero con i Windsor - ha attaccato l’annuncio di William di voler rinunciare agli impegni ufficiali non solo per tutta la degenza in ospedale di Kate ma anche quando tornerà a casa. L’accusa è quella di mettere davanti la propria famiglia agli impegni nel nome della casa Windsor.

La mossa però – vista la popolarità di Kate – rischia di rivelarsi un boomerang per la già fragile fronda repubblicana nel regno. Un regno Unito che mai come in queste ore guarda con apprensione a quanto accade nella stanza della London Clinic dove è ricoverata Kate.

kate middleton 2 kate middleton 1 il principe william va a trovare la moglie kate in ospedale 1 il principe william va a trovare la moglie kate in ospedale 3 il principe william va a trovare la moglie kate in ospedale 4 la clinica dove e ricoverata kate middleton