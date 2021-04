RESTANO 17 ORE DI OSSIGENO PER SALVARE I MARINAI - CONTINUANO LE RICERCHE DEL SOTTOMARINO INDONESIANO SPARITO TRA JAVA E BALI CON A BORDO 53 PERSONE: SEI NAVI, UN ELICOTTERO, AEREI E 400 MILITARI SONO AL LAVORO - HANNO LOCALIZZATO UN OGGETTO NON IDENTIFICATO "AD ALTO MAGNETISMO" CHE POTREBBE ESSERE IL SOMMERGIBILE - MA SE FOSSE AFFONDATO A 600-700 METRI DI PROFONDITÀ LA PRESSIONE DELL'ACQUA LO AVREBBE GIÀ DISTRUTTO…

Paolo Salom per www.corriere.it

sottomarino

Cinquantatré anime nel buio dell’oceano. L’orologio della vita che segna senza emozioni le ore rimaste di ossigeno: alle 3 di mattina di domani, ora locale (le 21 del 23 aprile in Italia), nel sottomarino «Nanggala» della Marina indonesiana l’aria respirabile si esaurirà, insieme alle speranze dell’equipaggio di ritornare in superficie.

Sempre che il peggio non sia già accaduto. Perché da mercoledì, quando il sommergibile è scomparso nel corso di un’esercitazione militare al largo delle candide spiagge di Bali, sei navi, un elicottero, aerei e un totale di 400 militari di Giacarta sono alla disperata ricerca di una traccia, un segnale che possa indicare l’esatta posizione del «Nanggala».

sottomarino indonesiano

Il sottomarino scomparso potrebbe essere affondato

Secondo il capo di stato maggiore, ammiraglio Yudo Margono, i soccorritori hanno localizzato un oggetto non identificato «ad alto magnetismo» nell’area della scomparsa che potrebbe essere proprio il sottomarino.

sottomarino indonesia

Tuttavia il fondale, in quella zona, arriva a 6-700 metri di profondità, molto oltre i limiti che un mezzo a propulsione mista diesel-elettrica come il «Nanggala» potrebbe raggiungere. In altre parole: la pressione dell’acqua, se davvero il sottomarino è affondato in quel tratto di oceano, avrebbe ormai schiacciato le paratie come grissini.

kri nanggala 402

Sottomarino scomparso, la corsa contro il tempo

I problemi sono comunque molteplici. Pur nell’ipotesi che per qualche miracoloso evento il mezzo non sia sceso oltre le sue possibilità, le operazioni di salvataggio sarebbero comunque difficilissime.

il sottomarino

Intanto per i tempi: diversi Paesi hanno offerto aiuto all’Indonesia. Ma raggiungere l’area dove si ipotizza possa essere scomparso il «Nanggala» richiede tempo. Tra domani e lunedì è previsto l’arrivo di unità da Singapore e dalla Malesia e hanno offerto aiuto anche Sud Corea, Australia, Stati Uniti, Germania, Francia, Russia, India e Turchia.

il luogo della sparizione del sottomarino

Tuttavia non è stato ancora identificato il punto preciso dell’affondamento che comunque potrebbe richiedere strumenti non disponibili. Il presidente Joko Widodo ha chiesto di fare «tutto il possibile per salvare i 53 marinai». L’orologio però continua a ticchettare.

il sottomarino indonesiano scomparso