Francesco Giambertone per il “Corriere della Sera”

Nella gigantesca rete di contatti e giri di soldi di Jeffrey Epstein c' era finito pure lui, e chissà come. Terje Rød-Larsen, 73enne presidente dell' International Peace Institute, un think tank newyorchese che da 50 anni lavora con le Nazioni Unite, non è mai stato citato nelle indagini per abusi sessuali e traffico di minorenni che portarono nell' agosto 2019 Epstein in carcere, dove si suicidò poche settimane dopo.

Eppure tra il potentissimo finanziere e il diplomatico norvegese, che nel 1990 fu tra i principali promotori degli accordi di Oslo tra Israele e palestinesi, un rapporto c' era. Certificato dai soldi, diretti sempre da Epstein a Rød-Larsen, e svelato dalla stampa norvegese, con grande imbarazzo di tutti: un prestito personale di 130 mila dollari nel 2013, e una serie di donazioni anonime all' organizzazione per un totale di 650 mila dollari tra il 2011 e il 2019, di cui il board non conosceva la vera origine.

Le rivelazioni hanno fatto scattare un' indagine interna con cui il direttore Kevin Rudd - ex premier australiano, che ha definito quelli di Epstein «crimini odiosi» - ha accertato che la cifra versata dal finanziere contribuì all' 1% dei ricavi dell' organizzazione in quegli anni.

E poi sono arrivate le inevitabili dimissioni del presidente: Rød-Larsen, già ministro nel suo Paese, in una lettera si è scusato per il «grave errore di giudizio» e ha ammesso che «non avrei dovuto ingaggiare una relazione finanziaria con Epstein, ma è stata una faccenda totalmente personale, e il prestito fu saldato dai miei conti privati».

A cosa gli servissero quei soldi, perché li avesse chiesti al finanziere e come i due si fossero conosciuti, è ancora da capire. Ma nel frattempo il segretario generale dell' Onu Guterres ha scelto di ritirarsi dalla presidenza onoraria dell' organizzazione che le Nazioni Unite contribuirono a fondare.

