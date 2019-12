20 dic 2019 13:45

SULLA RETTA VIA O SULLA VIA DEL RETTO? – UN UOMO CINESE È STATO OPERATO PERCHÉ AVEVA UNA BOTTIGLIA DI VETRO INCASTRATA NELL’ANO - ERA LUNGA 18 CM E LARGA 5, MA IL SIGNOR WEN SOSTIENE CHE GLI SIA “SCIVOLATA” DENTRO MENTRE SI STAVA GRATTANDO (CIAO CORE) – SI È PRESENTATO IN OSPEDALE PERCHÉ AVEVA DIFFICOLTÀ A CAMMINARE E I MEDICI HANNO SCOPERTO…