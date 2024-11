REVENGE PORN POST MORTEM - A FANO UNA VEDOVA VENDICATIVA HA SCOPERTO LE FOTO PICCANTI CHE IL DEFUNTO MARITO 63ENNE SI ERA SCATTATO CON L'AMANTE E LE HA INVIATE ALL'UFFICIO DOVE LAVORA LA DONNA - LA VEDOVA CORNUTA È STATA DENUNCIATA E CONDANNATA A SEI MESI E AL PAGAMENTO DI UNA MULTA DI PIÙ DI 2 MILA EURO PER REVENGE PORN...

Alla morte improvvisa del marito, nel 2022, un’infermiera di 63 anni di Fano, in provincia di Pesaro, aveva scoperto anni di infedeltà. Nascosti in un muro in cantina aveva trovato foto e video intimi che il marito defunto aveva scattato e filmato assieme all’amante, oltre ad alcuni oggetti hard. Le prove di un lungo tradimento che già 15 anni prima aveva messo in discussione il matrimonio tra i due.

Nonostante il tempo, il dolore e il lutto, la donna però aveva reagito con un illegale e violento atto di vendetta, come racconta Il Resto del Carlino. L’infermiera aveva preso quelle immagini e le aveva inviate all’ufficio in cui lavorava la donna che intratteneva una relazione extraconiugale con suo marito. La vedova è stata però denunciata e condannata a sei mesi e sei giorni di reclusione e più di duemila euro di multa per revenge porn.

