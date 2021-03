REVENGE PORN E LA SOCIETA' OSCENA - IL RUMENO RADU JUDE VINCE L'ORSO D'ORO DELLA BERLINALE CON “BAD LUCK, BANGING OR LOONY PORN” - LA STORIA DI UNA PROF MESSA ALLA GOGNA PER UN VIDEO HOT CHE RICORDA IL CASO DELLA MAESTRA LICENZIATA A TORINO: “GLI SPETTATORI SONO INVITATI A FARE UN CONFRONTO TRA LA COSIDDETTA OSCENITÀ DEL PORNO E L'OSCENITÀ DELLA SOCIETÀ, DELL'IPOCRISIA. È UNA COMMEDIA SULLA DISPERAZIONE, SULLA SESSUALITÀ E…” - VIDEO

Da "www.repubblica.it"

bad luck, banging or loony porn 3

Bad Luck, banging or Loony Porn del regista Radu Jude ha vinto l'Orso d'oro della Berlinale. Lo ha reso noto il festival quest'anno in edizione virtuale a causa della pandemia, l'Orso d'argento invece va a Maren Eggert per la migliore interpretazione alla Berlinale per il film I'm your man, della regista tedesca Maria Schrader.

Il film rumeno racconta l'epopea di un insegnante, interpretata da Katia Pascariu, che si ritrova al centro di una gogna mediatica quando un video privato in cui fa sesso col proprio compagno viene messo in rete. La storia ricorda in parte quella della maestra d'asilo piemontese licenziata per un caso di revenge porn. Il film di Jude è stato completato durante la pandemia e quindi mascherine e distanziamento sociale fanno parte integrante della storia.

radu jude 6

DAGONEWS

"Bad Luck Banging or Loony Porn" del rumeno Radu Jude era forse il più audace dei 15 film in lizza per il primo premio dell'Orso d'Oro alla Berlinale.

bad luck, banging or loony porn 4

Il film si apre con un video porno dall'aspetto estremamente reale di Emi, un'insegnante di storia della scuola media a Bucarest: si tratta di una clip amatoriale che ha girato con suo marito che diventata virale su PornHub e finisce sui telefoni dei suoi colleghi, degli studenti e dei loro genitori. Il video finisce per condannarla all’allontanamento sociale mentre Emi lotta per salvare il suo lavoro e la sua reputazione.

radu jude

Il conflitto esplode in una surreale riunione genitori-insegnanti in cui rappresentanti delle istituzioni rumene, tra cui la chiesa ortodossa, i militari e la classe professionale nouveau riche, mettono Emi alla gogna in una sorta di processo farsa.

Sebbene il sex tape sia l'argomento in questione, la difesa di Emi dei bambini rom a scuola, la sua insistenza nell'insegnare la complicità della Romania nell'Olocausto e il riferimento al sessismo dei colleghi diventano tutti motivi d’attacco.

«Molte delle cose di cui Emi è accusata sono cose di cui sono stato accusato nei commenti online sui miei film precedenti - ha detto Jude all'AFP - Gli spettatori sono invitati a fare un confronto tra la cosiddetta oscenità di questo video porno e l'oscenità pubblica della società, dell'ipocrisia».

bad luck, banging or loony porn 15

"Commedia della disperazione"

Girato interamente l'estate scorsa durante la pandemia di Covid-19, il film è stato girato tenendo conto della maggiore "aggressività" nell'aria.

«Questa diventa una metafora - persone con mascherine che cercano di gridarsi addosso - ha raccontato Jude aggiungendo di essersi ispirato alle chat a volte isterica su WhatApp tra i genitori della scuola dei suoi figli - Quando si tratta di bambini ho la sensazione che a volte i genitori rinunciano alla facciata, rinunciano alla gentilezza e vanno più direttamente ai loro valori».

bad luck, banging or loony porn 12

Tuttavia non si tratta di ridere della fragilità umana: «C’è una commedia sulla disperazione, c’è una commedia sulla sessualità, c’è una commedia sulla condizione umana a seconda dell'angolazione dalla quale si guarda. Ma questo non esclude l'essere infuriati o arrabbiati con alcuni aspetti della società».

bad luck, banging or loony porn 8 radu jude 1 radu jude 7 radu jude 5 radu jude 4 bad luck, banging or loony porn 16 bad luck, banging or loony porn 17 bad luck, banging or loony porn 9 bad luck, banging or loony porn 10 bad luck, banging or loony porn 1 bad luck, banging or loony porn 2 bad luck, banging or loony porn 11 bad luck, banging or loony porn 13 bad luck, banging or loony porn 7 bad luck, banging or loony porn 19 bad luck, banging or loony porn 6 bad luck, banging or loony porn 18 bad luck, banging or loony porn 14 bad luck, banging or loony porn 5