RIAD, E' QUI LA FESTA? RAPPER, AUTO DA CORSA E RAVE STANNO TRASFORMANDO IL REGNO ISLAMICO CONSERVATORE DELL'ARABIA SAUDITA - SI E' APPENA CONCLUSO UN FESTIVAL MUSICALE DI 4 GIORNI DURANTE IL QUALE SI SONO ESIBITI OLTRE 200 ARTISTI, TRA CUI DJ FAMOSISSIMI COME DAVID GUETTA - L'EVENTO DI MUSICA ELETTRONICA SI E' SVOLTO NEL DESERTO E HA ATTIRATO MIGLIAIA DI GIOVANI SAUDITI - EPPURE QUI UN TEMPO NEANCHE TROPPO LONTANO ERA PROIBITO BALLARE E...

Dagotraduzione dal Wall Street Journal

Il festival Soundstorm a Riyahd 2

Riyadh, Arabia Saudita. Questo regno islamico conservatore sta rapidamente cercando di allentare le sue norme sociali, ha permesso alle donne di guidare e viaggiare liberamente negli ultimi anni, aprendo le porte ai turisti e tollerando la musica a tutto volume dai moderni caffè.

Ora: feste da ballo nel deserto.

Il festival musicale di quattro giorni all'inizio di questo mese è emblematico di come i sauditi stiano imparando a divertirsi in modi comuni alla gran parte del mondo ma a lungo proibiti qui. Il festival, chiamato Soundstorm e organizzato da una compagnia saudita chiamata MDLBeast (pronunciato Middle Beast), ha presentato 200 esibizioni, tra cui DJ famosi come David Guetta.

Il festival Soundstorm a Riyahd

Tenutosi a nord della capitale Riyadh in un vasto deserto, l'evento di musica elettronica ha attirato decine di migliaia di persone, la maggior parte dei quali giovani uomini e donne sauditi. Si sono visti molti abiti tradizionali nazionali indossati con occhiali da sole a LED, e la pittura per il viso comune ai rave party, impreziosite da cristalli e glitter.

«Non posso credere che questo stia accadendo a Riyadh», ha detto Noura Mohammad, 28 anni, che ha partecipato a Soundstorm con la sorella gemella, Ohoud, indossando cappotti bianchi abbinati e bandane rosa sopra i loro niqab, una tradizionale copertura per il viso. Le sorelle hanno detto di aver scoperto la musica elettronica attraverso i film americani, ma non si sarebbero mai aspettate di poter ballare apertamente nel loro paese d'origine.

«Io e mia sorella amiamo ballare», ha detto la signora Mohammad.

Il festival Soundstorm a Riyahd 3

Qui un tempo era proibito ballare e mescolare i sessi. Ora, il governo saudita scommette che eventi come Soundstorm daranno alla grande popolazione di giovani del paese - circa il 70% della popolazione ha meno di 35 anni - uno sbocco per l'intrattenimento che sono abituati a vedere in altre parti del mondo ma non qui. Il governo mira a raddoppiare la spesa delle famiglie in attività culturali e di intrattenimento all'interno del regno entro il 2030, come parte della spinta del principe ereditario Mohammed bin Salman a diversificare e modernizzare l'economia dipendente dal petrolio.

Da quando il principe Mohammed, il leader de facto del paese, è salito al potere nel 2015 dopo che suo padre è diventato re, il regno ha ospitato concerti pop con Mariah Carey ed Enrique Iglesias, spettacoli come Cirque du Soleil e Blue Man Group e importanti eventi sportivi, tra cui il Gran Premio dell'Arabia Saudita di Formula 1 all'inizio di questo mese.

Il festival Soundstorm a Riyahd 4

Fa parte di un nuovo contratto sociale che il principe Mohammed sta guidando, dando ai giovani sauditi più libertà sociali come andare al cinema, ballare e vestirsi in modo meno tradizionale, mentre allo stesso tempo reprime le libertà politiche come il discorso critico. Le autorità negli ultimi anni hanno arrestato centinaia di uomini d'affari, alti funzionari e membri della famiglia reale per vari motivi, comprese accuse di corruzione, che per i critici è un tentativo del principe ereditario di consolidare il potere.

Gli attivisti affermano che anche i cambiamenti sociali in realtà non affrontano questioni più profonde come le relazioni prematrimoniali e omosessuali, che sono ancora considerate atti criminali secondo la legge islamica del regno.

Il festival Soundstorm a Riyahd 5

L'allentamento delle restrizioni sociali sta avvenendo sullo sfondo delle restrizioni in atto per combattere la pandemia di coronavirus. L'Arabia Saudita ha recentemente visto un'impennata dei casi di Covid-19, registrando 524 casi lunedì, quasi cinque volte di più rispetto allo stesso giorno della settimana prima. Il regno non ha implementato nuove restrizioni alla luce dell'aumento, i visitatori sono tenuti a mostrare la prova della doppia vaccinazione e da febbraio i colpi di richiamo saranno obbligatori dopo otto mesi dalla seconda dose. Le mascherine non sono più necessarie negli spazi pubblici all'aperto, ma vengono applicate le misure di distanziamento sociale.

Alcune celebrità globali hanno scelto di boicottare gli eventi tenuti in Arabia Saudita per il suo record negativo sui diritti umani. Nel 2019, la rapper Nicki Minaj ha suscitato scalpore quando ha annullato il suo concerto da headliner al festival musicale Jeddah World Fest dopo aver ricevuto lamentele da vari gruppi per i diritti umani che criticavano la sua apparizione programmata.

Il festival Soundstorm a Riyahd 6

Altri hanno segnalato le loro preoccupazioni. In vista della prima gara di Formula 1 nel regno, il pilota campione Lewis Hamilton ha dichiarato di sentirsi a disagio a correre in Arabia Saudita a causa della questione sui diritti umani e sperava che la F1 esercitasse pressioni per guidare il cambiamento.

Ma per molti sauditi, il cambiamento è stato trasformativo. Il regno ha annunciato una serie di mega progetti con l'obiettivo di posizionarsi come hub regionale per l'intrattenimento, lo sport e l'arte. Qiddiya, una città di 227 miglia quadrate situata a 28 miglia dalla capitale Riyadh, includerà un circuito di Formula 1, un parco a tema Six Flags, un parco acquatico e impianti sportivi tra cui stadi di calcio. Il governo ha anche annunciato in ottobre che prevede di convertire una piattaforma petrolifera offshore in un lussuoso parco di divertimenti per sport estremi. Il regno, che fino a non molto tempo fa consentiva solo il turismo religioso, si è recentemente aperto ai visitatori internazionali lanciando il suo primo visto turistico alla fine del 2019.

Il festival Soundstorm a Riyahd 7

Saudi Seasons è un'iniziativa annunciata due anni fa che mira a mettere in risalto le diverse regioni del regno attraverso una serie di attività culturali e di intrattenimento. Una delle stagioni più importanti, la stagione di Riyadh, si sta attualmente svolgendo nella regione della capitale per un periodo di cinque mesi e ospiterà oltre 7.500 eventi che spaziano dalla musica alla cultura, dallo sport al cibo. Da quando è iniziata, la stagione ha finora accolto oltre 6 milioni di visitatori, per lo più locali.

Con festival come Soundstorm, Riyadh sembra mirare a rendere il regno una destinazione turistica attraente nella regione per gli stranieri, che spesso affollano le vicine Dubai, Beirut e Tel Aviv, tutte famose per la loro fiorente cultura festosa e la loro tolleranza al consumo di alcol o alla mescolanza di genere. Gli Emirati Arabi Uniti, di cui Dubai fa parte, hanno recentemente depenalizzato la convivenza per le coppie non sposate, il consumo di alcol senza licenza e il trasporto di prodotti contenenti marijuana. Il consumo di alcol è vietato in Arabia Saudita.

Qiddiya, Arabia Saudita

Gli organizzatori di Soundstorm hanno promosso pesantemente l'evento quest'anno, tenutosi per la seconda volta dopo la sua prima edizione alla fine del 2019, anche allestendo enormi cartelloni pubblicitari a Dubai.

La speranza è di sviluppare una scena concertistica saudita praticamente da zero, ha affermato l'amministratore delegato di MDLBeast Ramadan Alhartani, che ha osservato che l'evento di quest'anno è stato di dimensioni molto più grandi. A Soundstorm hanno partecippato DJ globali come Tiesto, Chainsmokers, Bob Moses e Nina Kraviz, e molti famosi musicisti regionali e pop star.

«Siamo qui per amplificare la cultura musicale definendo la prossima generazione di artisti di intrattenimento dal vivo», ha affermato Alhartani.

lewis hamilton brasile interslagos 12

Prima del 2016, l'Arabia Saudita non aveva praticamente alcuna industria dell'intrattenimento. Non c'erano sale cinematografiche e i concerti di musica erano vietati o accessibili solo a un pubblico maschile.

«Incoraggio sempre mio figlio di 18 anni a uscire e assistere ai concerti», ha detto Dana Abdullah, 42 anni, una designer di gioielli di Jeddah. «Voglio che abbia le esperienze che io non potrei avere alla sua età».

L'improvviso cambiamento di alcune norme sociali è arrivato con una serie di sfide.

Molti giovani sauditi si stanno ancora mescolando per la prima volta e alcune linee di confine sociali rimangono sfocate. La maggior parte dei partecipanti al festival erano uomini, il che ha reso molte donne più riservate.

«Anche se questo mi ricorda i festival all'estero, sono ancora molto consapevole di essere in Arabia», ha detto Zahra Sultan, 29 anni, una graphic designer che ha frequentato Soundstorm con suo cugino.

«Non mi sento ancora a mio agio al 100% a ballare liberamente», ha detto.