RICCHI E CAPRICCI - L’ULTIMA FRONTIERA DEL “REAL ESTATE” DI LUSSO? L’ISOLA ARTIFICIALE “BLUE ESTATE”, A POCHI MINUTI DI AEREO DA MIAMI. LA STRUTTURA ESISTE SOLO SULLA CARTA, MA SARÀ PRONTA NEL 2025 E SARÀ GRANDE QUANTO MEZZO PRINCIPATO DI MONACO - POTRÀ OSPITARE FINO A 15MILA RESIDENTI E SARÀ UN PARADISO FISCALE. MA ANCHE CHI NON È MILIARDARI POTRÀ PERMETTERSI UN MONOLOCALE AL PREZZO DI…

Luciana Grosso per www.businessinsider.com

È questa l’ultima frontiera del real estate di lusso: l’isola Blue Estate a pochi minuti di aereo da Miami. La struttura (per ora solo su carta) sarà pronta nel 2025 e sarà grande quanto la metà del Principato di Monaco e potrà ospitare fino a 15.000 residenti. Non saranno necessariamente tutti miliardari, poiché in vendita ci saranno, oltre agli immobili di superlusso, anche monolocali al prezzo decisamente abbordabile di 19mila dollari.

Tanto potrebbe bastare per abitare in quella che viene definita la “residenza privata più esclusiva del mondo” e poter avere circa 340 giorni di sole all’anno. “All’inizio eravamo preoccupati che l’attuale pandemia potesse avere un impatto negativo sul progetto”, ha detto a Cnn Travel Erik Schmidt, Chief Communications Officer per il Blue Estate Group, “ma fortunatamente è andata diversamente. Alcuni distretti sono quasi completamente esauriti e il team di vendita sta facendo fatica a stare al passo con le richieste”.

Ad attirare molti è soprattutto il fatto che l’isola si riprometta di essere una specie di paradiso fiscale, poiché sarà possibile richiedere una serie di licenze commerciali, valide per un periodo di 12 mesi, e del tutto esentasse. L’isola, che è costruita con “moduli in calcestruzzo ad altissime prestazioni”, avrà una propria clinica sanitaria all’avanguardia, nonché una scuola internazionale che può soddisfare i bambini “dall’età dei più piccoli ai diplomati. Non ci sono requisiti speciali per diventare un residente nella Blue Estate – spiega Schmidt -. Solo chiediamo a tutti i residenti e ai visitatori di conformarsi alle linee guida e regole della comunità dal giorno in cui arrivano sull’isola e di essere in grado di mantenersi”.

