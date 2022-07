RICCHI RICCHISSIMI PRATICAMENTE TACCAGNI - ANDREA PIRLO SGANCIA 500 MILA EURO DI CAPARRA PER UNA VILLA A FORTE DEI MARMI DI PROPRIETA’ DI UN OLIGARCA RUSSO MA LA COMPRAVENDITA SALTA PERCHE’ SI METTE DI TRAVERSO…UN’AGENZIA IMMOBILIARE CHE RECLAMA DAL MILIARDARIO RUSSO 250 MILA EURO PER UN VECCHIO SERVIZIO DI MEDIAZIONE - SE PIRLO AVESSE COMPRATO L’IMMOBILE L’AGENZIA NON AVREBBE PIU’ POTUTO RISCUOTERE IL CREDITO…

La caparra da mezzo milione era già stata versata ed entro la fine dell'estate si sarebbero concluse le trattative. L'ex allenatore della Juventus Andrea Pirlo avrebbe finalmente avuto tra le mani le chiavi della meravigliosa villa a Forte dei Marmi […] ma il Tribunale civile di Lucca ha disposto il sequestro della proprietà, il campione del mondo del 2006 - adesso allenatore in Turchia - non ha potuto fare altro che arrendersi. Ciò che Pirlo non poteva sapere è che il proprietario dell'abitazione, un oligarca russo, considerato tra l'altro molto vicino a Putin, è rimasto coinvolto tempo fa in una causa legale con l'agenzia immobiliare tramite la quale aveva precedentemente acquistato la proprietà.

[…] L’ex calciatore lo scorso 30 maggio aveva versato 500 mila euro di caparra e si era impegnato a saldare il conto (2,6 milioni di euro) entro il 31 agosto. […] L'intero complesso immobiliare era stato comprato dal magnate russo nel 2020 […], tramite l'agenzia di Forte dei Marmi alla quale si era affidato […] […] sborsando la somma totale di 7,2 milioni […]

Da qui, però, nascono anche i problemi legali […] perché l'oligarca infatti non avrebbe mai riconosciuto il servizio di mediazione alla stessa agenzia, una cifra che corrispondeva a circa 250 mila euro. Il legale, quindi, aveva iniziato una causa civile contro di lui […] ma quando gli agenti immobiliari in causa con l'attuale proprietario sono venuti a conoscenza del fatto che le ville erano state messe in vendita, hanno preso la decisione di tutelarsi.

Se il 31 agosto la compravendita si fosse conclusa, l'agenzia sarebbe stata impossibilitata a riscuotere il credito anche nel caso in cui avesse vinto la causa. Così l'avvocato […] ha chiesto il sequestro conservativo degli immobili, e mercoledì scorso il giudice […] lo ha disposto. Entrambe ville sono state sequestrate e l'affare della villa ambita dall'ex allenatore della Juventus si è bruscamente arrestata. […]

