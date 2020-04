DAGONEWS

Fisher Island, l’isola dei riccastri incastonata tra Miami e Miami Beach, ha acquistato dall'Università di Miami Health System migliaia di kit rapidi per residenti e lavoratori per determinare chi ha sviluppato anticorpi per il coronavirus.

L'isola privata, il codice postale più ricco degli Usa, è accessibile solo in barca o elicottero e dispone di residence e condomini di lusso in cui vivono 800 famiglie di super ricchi.

Nelle scorse ore l’isola ha pagato per avere i test in netto contrasto con quanto avviene in Floirida dove solo l’1% della popolazione è stata testata per il coronavirus. Ma questo non è un problema per gli abitanti di Fisher Island, dove le iscrizioni annuali al Fisher Island Club costano circa 250.000 dollari e il reddito medio annuo era di 2,5 milioni nel 2015.

Sissy DeMaria, una portavoce di Fisher Island, ha dichiarato che metà dei residenti dell'isola ha più di 65 anni e dunque sono soggetti a rischio in caso di contagio: «Fisher Island ha chiesto alla UM Health Clinic se i test degli anticorpi potevano essere disponibili e facilitati per tutti i dipendenti e i residenti attraverso la UHealth Clinic in loco».

Il test dovrebbero essere completati questa settimana. «L'isola ha ordinato abbastanza kit di test in modo che ogni residente e membro del personale potesse essere testato - ha detto la portavoce della UHealth Lisa Worley - Questo è ciò che volevano i residenti dell'isola di Fisher. I nostri medici lo hanno ordinato, e loro si sono pagati i test».

I dettagli sul costo dei test o sul numero di persone che sarà sottoposto ai test non è disponibile: secondo i dati dello stato della Florida, ci sono tra i cinque e i nove casi confermati di COVID-19 a Fisher Island.

