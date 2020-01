ALLA RICERCA DELL’INDIGENO PERDUTO – UN FOTOGRAFO INGLESE HA VIAGGIATO IN GIRO PER IL MONDO ALLA SCOPERTA DELLE TRIBÙ SPERDUTE PER REALIZZARE UNA SERIE DI SPLENDIDI RITRATTI DI PERSONE CON I LORO COSTUMI TRADIZIONALI: UN VIAGGIO TRA INSOLITI COPRICAPI, ABITI TRADIZIONALI E USANZE CHE NON SI SONO PERSE NEL TEMPO…

Una serie di splendide foto di tribù indigene di tutto il mondo è stata pubblicata da un fotografo britannico per evidenziare le minacce del mondo moderno.

Jimmy Nelson, 52 anni, ha catturato la bellezza delle tribù nei loro abiti tradizionali. Molti hanno i visi dipinti e portano straordinari copricapi. Nelson ha viaggiato attraverso Kenya, Ecuador, Thailandia, Sudan, Cina e Papua Nuova Guinea per il progetto.

«Penso che sia incredibile quanto ci si può avvicinare alle persone senza parlare – ha detto Nelson - Parliamo lingue diverse ma non è importante. Siamo tutti uguali. Si tratta di essere aperti al mondo, senza giudizio, senza nient'altro che amore per altri luoghi e altri esseri umani».

