ALLA RICERCA DELL’ORGASMO PERDUTO – L'AMORE NON GARANTISCE UNA GRANDE SCOPATA E LE DONNE VIVONO NELL’ETERNO DILEMMA: “QUESTA VOLTA RIUSCIRÒ A GODERE?” – QUALCHE CONSIGLIO SU COME SCIOGLIERE IL COMPLICATO DILEMMA TRA CUORE E ORGASMO – “IL SESSO ORALE E' LA PARTE PIUì INTIMA DELL'UNIONE E AIUTA MOLTO A COINVOLGERE IL PARTNER” – “C’È LA POSSIBILITÀ DEL SESSO A TRE SOLO SE…”

DAGONEWS

sesso orgasmo

L'amore non sempre garantisce un grande rapporto sessuale. Parola della sexperta Tracey Cox che offre qualche consiglio su come sciogliere il complicato dilemma tra cuore e orgasmo.

«Partiamo facendo due ipotesi - dice l’esperta di relazioni - premettendo che il problema riguarda soprattutto le donne, perché la maggior parte degli uomini ha raramente problemi di orgasmo.

coppia sesso

Senza contare che molto spesso si tratta di donne eterosessuali, visto che le lesbiche hanno un tasso di orgasmo molto più elevato rispetto a quelle etero.

Detto questo bisogna riflettere su che tipologia di uomo ci si trova davanti, visto che da un lato ci sono quelli che se ne infischiano di farvi raggiungere il climax e dall’altra quelli che si scervellano per cercare di farvi godere.

orgasmo

In questo secondo caso ricordate che nessuno “dona” un orgasmo: dovete essere capace di farlo accadere, magari aiutandovi con vibratori o semplicemente mostrando al partner come muoversi.

Voi sapete come funziona il vostro corpo e l’unico modo per far capire cosa vi serve è farlo vedere al vostro compagno e parlargli di quello di cui avete bisogno. "Scaricarlo" perché non riesce a farvi godere è da folli».

Il dilemma: fare sesso noioso o non farlo affatto?

«Se volete riaccendere la passione, rivolgetevi a un sessuologo che vi aiuterà a “disintossicarvi” dai tentativi falliti. Molti suggeriscono un periodo di astinenza per "pulire la lavagna" e ricominciare.

orgasmo

Vi imporrà dei periodi in cui potrete toccarvi, bandendo la penetrazione: sarà un modo per concentrarsi sui preliminari, che sono fondamentali soprattutto per le donne, visto che difficilmente raggiungono l’orgasmo esclusivamente con il rapporto.

Poi si passerà alla lingua e al sesso orale. L'elemento della penetrazione "non disponibile" rende tutto più creativo, perché si devono trovare diverse strade per raggiungere il climax».

Devo fare sesso orale?

«È una buona idea che entrambi facciano sesso orale. Rifiutarsi di fare sesso orale con il proprio partner non significa solo eliminare una parte estremamente soddisfacente del rapporto, ma risulta respingente per l’altra persona. Il sesso orale è la parte più intima dell'unione: state letteralmente prendendo in bocca la parte più privata del vostro partner.

lezioni di pompino al sexpo

Assaporarne il gusto, la consistenza, l'odore, vorrà dire mostrare il massimo livello di accettazione che esista.

Anche se non vi piace particolarmente farlo, è qualcosa che fate per il piacere del vostro partner, a patto che venga ricambiato. Se il partner si rifiuta di fare sesso orale, chiedete perché.

Le preoccupazioni per l'olfatto e il gusto sono facilmente risolvibili facendo prima una doccia, lavandosi correttamente e curando eventuali infezioni. Le preoccupazioni sul soffocamento possono essere risolte chiedendo di non spingere la vostra testa e, se non amate deglutire, potete farvi venire in mano».

ORGASMO

Avere una relazione extra-coniugale può aiutare?

«A parer mio no - continua Cox - Avere una relazione per ravvivare il sesso con il vostro partner è un'idea davvero stupida. Una delle ragioni per cui si tradisce è il senso dell’avventura e la novità.

Provate a reiventarvi programmando gli appuntamenti e stuzzicando la fantasia del vostro compagno e pensando alla biancheria intima che indosserete. Il sesso in una coppia è raramente “spontaneo”, è un sesso programmato. E questo non vuol dire che non possa essere bollente».

Come posso suggerire sesso a tre al mio partner?

ORGASMO 4

«È un campo minato in cui bisogna muoversi attentamente.

Anche se qualche volta lo vedete scherzare sull’argomento, non significa che voglia provarci davvero. Un conto è l'idea, ma poi trovarsi con due uomini o con due donne nel letto può portare a situazioni e pensieri spiacevoli.

Sondate il territorio chiedendo che cosa pensa di queste esperienza e fate attenzione alla reazione.

orgasmo capezzolo 3

Risposte della serie “ma come riescono a fare” o “non potrei pensare a nulla di peggio” ovviamente non lasciano spazi. Se invece reagisce in maniera possibilista e anche con cauta curiosità, si può pensare di procedere a piccoli passi ricordando che nulla deve essere fatto se non siete entrambi d’accordo».

