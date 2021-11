24 nov 2021 16:21

ALLA RICERCA DEL JET PERDUTO - UN F-35 ITALIANO E' ATTERRATO SULLA PORTAEREI BRITANNICA QUEEN ELIZABETH, NEL MAR MEDITERRANEO, PER AIUTARE L'ESERCITO INGLESE A RINTRACCIARE UN AEREO STEALTH PRECIPITATO DURANTE UN'ESERCITAZIONE - IL TIMORE E' CHE IL VELIVOLO POSSA FINIRE IN MANO ALLA RUSSIA, E SVELARE COSI' LA TECNOLOGIA SUPER-SEGRETA IDEATA DAGLI AMERICANI PER RENDERE I JET "INVISIBILI"...