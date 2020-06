LA RICETTA SEGRETA DELLA COCA-COLA? FORSE NON È COSÌ SEGRETA – I CHIMICI DELLA START-UP CALIFORNIANA “AVA WINERY” (CHE PRODUCE VINI SINTETICI) SOSTENGONO DI POTER RIPRODURRE L’ESATTA FORMULA DELLA COCA-COLA, MA CHE NON LO FARANNO PERCHÉ NON VALE LA PENA – “CI SONO GIÀ TANTE COLA IN GIRO, NON CI SAREBBE ALCUN VANTAGGIO A REPLICARE LA FORMULA…” – SARÀ VERO O VOGLIONO SOLO FARSI PUBBLICITÀ?

Gus Lubin per www.businessinsider.com

I chimici della Ava Winery dicono di poter sottoporre a Reverse Engineering (cioè partire da un prodotto finito per scomporlo nei suoi elementi fondamentali al fini di riprodurlo) i vini delle migliori annate per e poi riprodurli in laboratorio. Quindi, ci siamo chiesti, non potrebbero fare lo stesso con la ricetta segreta della Coca-Cola?

Secondo il mito, la ricetta della Coca Cola sarebbe uno dei segreti meglio custoditi al mondo. E invece… “Certo che potremmo riprodurre l’esatta formula della Coca Cola“, ci ha detto il co-fondatore Alex Lee. “[Ma] non credo valga la pena farlo. La Coca-Cola è già così economica e ci sono già così tante cola in giro, che non ci sarebbe alcun vantaggio a replicare la formula. Pepsi potrebbe farlo tranquillamente, ma non lo fa perché vuole che il suo prodotto sia diverso”.

In altre parole, non conviene a nessuno spendere tempo e denaro per ricreare un prodotto che è già molto economico e il cui marchio ha in ogni caso un valore inestimabile. La gente non comprerà una lattina di Business Insider-Cola solo perché costa 10% in meno, neanche se ha lo stesso gusto della Coca-Cola, che costa solo un euro.

Al contrario, con il vino, Lee, laureato alla Harvard Business School, ha trovato un mercato dove è possibile affermarsi, se davvero le sue affermazioni, e le competenze biotecnologiche dell’azienda, si riveleranno concrete.

