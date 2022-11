LA RICONOSCETE? BALENCIAGA E ADIDAS HANNO INGAGGIATO UNA BONISSIMA MODELLA CHE HA MOSTRATO LE ZINNE AI FORTUNATI PIPPAROLI DI NEW YORK: LA TOP SI È MESSA ALLA FINESTRA E HA PRIMA ALZATO LA MAGLIA MOSTRANDO IL SENO. MA IL MEGLIO DOVEVA ANCORA ARRIVARE: UNA FOTO LA RITRAE NUDA DI SPALLE CON LE BRACCIA AL CIELO…

Da www.tgcom24.mediaset.it

bella hadid

Bella Hadid colleziona una successo lavorativo dopo l’altro. Protagonista indiscussa in passerella alle recenti fashion week di New York, Londra, Milano e Parigi, adesso la top ha svelato la nuova campagna a cui presta il volto e il famoso corpo. Non un’adv qualunque, bensì quella per il lancio dell’esclusiva collab tra Balenciaga e Adidas

Il lancio alla Borsa di New York

Quella tra il brand di sportswear e la maison del lusso è una fusione che ha fatto battere dal principio il cuore dei fashionisti. Presentata durante loshow per la primavera-estate 2023 di Balenciaga, andata in scena a maggio nel trading floor della New York Stock Exchange, la capsule era un successo annunciato. Dopo un primo drop andato sold out in pochissimi minuti, dal 3 novembre è possibile acquistare i capi della collezione online, negli store dei marchi e in una serie di pop-up allestiti in giro per il mondo.

bella hadid

Arriva Bella

E poi c’è Bella Hadid, spettacolare in rosso e in nero, con l’iconica borsa Hourglass a tracolla. La modella ha messo tutto il suo sexy appeal negli scatti patinati e, in un momento di backstage, si è anche lasciata andare a un nude look esplosivo. Il suo post non ha caption ma una descrizione non è necessaria, parlano già a sufficienza le immagini.

La Hadid di spalle, a seno scoperto, con addosso i panta-stivali, alza le braccia quasi a voler salutare i grattacieli di New York. Unghie a punta lunghissime, capelli laccati e quella sensualità che solo lei ha. I capi Balenciaga / Adidas sonostrepitosi ma il topless di Bella vince!

