Le influencer Michelle Comi ed Elisa Esposito si sono menate in un bar.

elisa esposito

Elisa Esposito racconta a Fanpage.it cosa è successo tra lei e Michelle Comi dopo la rissa in un bar che le ha viste protagoniste lo scorso 15 luglio. Tutto è partito diversi giorni fa da un battibecco social che le ha viste scontrarsi a suon di provocazioni e minacce, proseguito con la pubblicazione da parte di Michelle Comi di chat private tra lei e Elisa Esposito nelle quali si parla di fatti accaduti in un privé di una discoteca, conversazioni che sarebbero dovute rimanere private perché tirano in ballo anche un altro noto creator, Gigi Pescheria. La "prof del corsivo", così come è conosciuta Elisa Esposito, ha sporto denuncia contro la creator: "Non voglio avere più nulla a che fare con lei".

elisa esposito

Hai agito per vie legali come avevi anticipato tra le stories di Instagram?

Sono andata a sporgere denuncia per diffamazione perché ha pubblicato delle chat private. [...]

Come ha fatto Michelle Comi ad avere le chat?

Le chat erano nostre, inviai l'audio a lei dopo una serata.

Eravate amiche, quindi.

Non amiche, ma conoscenti. Ci siamo viste poche volte.

Ma cosa è successo in quel privé?

Al momento preferisco non dire nulla perché sono cose nostre, soprattutto perché c'entra un'altra persona (Gigi Pescheria, ndr).

elisa esposito in sardegna 3

Hai affrontato la questione con il tuo fidanzato (Davide Gentile, ndr)?

Come ha detto lui su Instagram, i panni sporchi si lavano in casa propria. Sono cose che si risolvono nel privato. Anche perché quell'audio pubblicato da Michelle Comi può dire tutto o niente. Ha pubblicato un solo audio per far intendere una sola cosa alle persone.

Quindi, non è detto che si parli di un tradimento.

Esatto.

Riguardo la rissa, Michelle Comi ci ha raccontato che vi siete date appuntamento in un bar. L'intento era quello di chiarirsi?

Sì. Ci siamo incontrate lì per parlare, ma abbiamo alzato un po' i toni. Ci siamo tirate uno spintone, poi ci hanno fermato sia il mio ragazzo sia delle persone presenti.

Da chi è nato lo scontro fisico?

Da entrambe.

[...]

