Da "www.tgcom24.mediaset.it"

ilary blasi 12

Una notte da favola per llary Blasi sulla terrazza dell'hotel di Montecarlo, dove sta trascorrendo qualche giorno di relax. Bellissima in abito nero attillato mostra ai follower un panorama che difficilmente dimenticheranno: non quello sui tetti della città del Principato, ma quello più bollente sul suo lato B parzialmente nudo. Sì perché il vestito aderente ha una scollatura profondissima sul dietro che arriva a lasciare scoperta una bella porzione di fondoschiena.

ilary blasi 11

Conclusa l'avventura con la prima edizione di "Star in the Star", la Blasi si concede qualche giorno di realx a Montecarlo, una tra le sue mete preferite. Insieme alle sue amiche posta sui social le immagini delle loro notti magiche. Elegantissima per l'occasione, sfoggia una mise che non lascia indifferenti con l'abito che la fascia come un guanto e quei dettagli piccanti che accendono la curiosità dei follower. La showgirl porterà o no l'intimo sotto al vestito?

