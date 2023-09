LA RICONOSCETE DALLE GHIANDOLE MAMMARIE XXL? – HA 38 ANNI E FA UN LAVORO DECISAMENTE USURANTE: RECENTEMENTE È ANDATA IN VACANZA IN GRECIA E HA SCATENATO I SOLITI PIPPAROLI DI INSTAGRAM CON UNA SERIE DI SCATTI PROVOCANTI, CON ZOOM SULLA BALCONATA FUORI MISURA. I COMMENTATORI, PUR ABITUATI A VEDERE LE SUE FORME EN PLEIN AIR, SI SONO SCATENATI: “UNO SCENARIO MOZZAFIATO. E NATURALMENTE, ANCHE IL MARE E IL PAESAGGIO SONO IMPRESSIONANTI…”

angela white

La pornostar Angela White ha lasciato i fan a bocca aperta quando ha pubblicato online gli scatti delle sue vacanze. La bomba sexy australiana si è mostrata mentre prendeva il sole a Santorini, in Grecia, e si rilassava in piscina. La solita scusa per mostrare la balconata extra-large e fare il pieno di like.

Negli scatti, la 38enne posa con un bikini rosa neon, occhiali da sole Prada oversize e gioielli d'argento con il suo logo.

L'attrice ha condiviso le foto con i suoi 9,9 milioni di follower su Instagram, dedicando un po' di tempo a sottolineare, nella didascalia, il suo splendido "panorama". Ma non sorprende che lo sfondo costiero non abbia attirato l'attenzione dei fan. I commentatori più sfacciati erano più preoccupati di quanto Angela stesse bene in bikini.

angela white

Uno dei partecipanti ha scherzato: "Uno scenario mozzafiato! E naturalmente anche il mare e il paesaggio sono davvero impressionanti". Un altro ha commentato: "Quella vista è fantastica. La preferirei a qualsiasi altra cosa". Un terzo ha scritto: "Niente è meglio di te in bikini". E un quarto ha aggiunto: "Sto vedendo una dea greca in questo momento".

Angela è abituata a tutte le attenzioni. L’attrice hard è conosciuta come la pornostar "più prolifica d'Australia", avendo girato più di 900 scene di sesso nella sua vita. È stata inserita nella AVN Hall of Fame e nella XRCO Hall of Fame e nel 2020 è diventata la prima tre volte vincitrice dell'AVN Female Performer of the Year.

Dopo quasi due decenni davanti allo schermo, Angela ama ancora il lavoro che fa. In precedenza ha dichiarato: "Dicono che se fai qualcosa che ami non lavorerai mai un giorno in tutta la tua vita".

Il suo duro lavoro è stato ripagato, visto che è una delle star del cinema per adulti più pagate in circolazione: secondo alcune fonti, infatti, il suo patrimonio netto ammonterebbe a 8 milioni di sterline.

