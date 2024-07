LA RICONOSCETE DALLE MAMMELLONE GIGANTI O DAL CULETTO IN POSIZIONE BIRICHINA PER LA GIOIA DEI PIPPAROLI? QUESTA ESPLOSIVA SHOWGIRL HA APPENA MESSO UN PUNTO AL SUO MATRIMONIO ED È PRONTA A RIVOLUZIONARE LA SUA VITA: MOLLERÀ TUTTO PER TORNARE A VIVERE CON FIGLI NEL SUO PAESE NATALE – SOSTIENE DI NON AVERE ALCUNA VOGLIA DI INNAMORARSI E DI ESSERE CONCENTRATA SOLO SUL LAVORO: “NON HO VOGLIA DI CONOSCERE NESSUNO AL MOMENTO…”

Estratto dell'articolo di www.tgcom24.mediaset.it

Per Wanda Nara è iniziata una nuova vita. La showgirl, dopo aver annunciato la separazione da Mauro Icardi, è pronta a una rivoluzione totale. In una sessione di domande e risposte con i follower ha rivelato che andrà a vivere nella sua casa in Argentina, dove è nata e cresciuta. Un nuovo inizio per la showgirl, che al momento non intende iniziare nuove storie d'amore: "Non ho voglia di conoscere nessuno al momento perché ho tanto lavoro e sono focalizzata sul mio di cuore".

Verso l'Argentina

"[…] Andrò a vivere nella mia casa di Buenos Aires" spiega Wanda Nara ai follower, dopo aver annunciato la separazione da Mauro Icardi. […] Per sottolineare il cambiamento radicale, Wanda ha anche cambiato hair-style, regalandosi una frangetta corta proprio come quella di sua figlia Francesca Icardi.

La separazione da Mauro Icardi

"Sono separata, per motivi personali e di salute ho provato ancora una volta", aveva detto Wanda Nara per annunciare la separazione da Mauro Icardi. La showgirl era intervenuta telefonicamente durante una trasmissione tv argentina, nel corso della quale gli ospiti in studio parlavano della crisi tra lei e il marito. "Puoi dire alla tua squadra di non dire tante sciocchezze?" aveva detto la showgirl al conduttore. "Lo ha già detto lei. È separata. Il divorzio non è stato ancora firmato" ha fatto sapere poi l'avvocata di Wanda, mentre da Mauro Icardi per ora c'è stato solo silenzio.

