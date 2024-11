LA RICONOSCETE DALLE MEGA BOCCE ESPLOSIVE? QUESTA BOMBASTICA ATTRICE HA APPENA COMPIUTO 40 ANNI E PER ANNI HA OCCUPATO I SOGNI EROTICI DI MILIONI DI UOMINI CHE HANNO VISTO TUTTI I SUOI FILM NELLA SPERANZA DI VEDERE UN SUO CENTIMETRO DI PELLE NUDA – È STATA LA MUSA DI UN GRANDE REGISTA, HA LAVORATO GRAZIE ALLA SUA BRAVURA E ALLA SUA BELLEZZA, SALVO POI RIFILARCI LE SOLITE MENATE SU COME IL SUO “CORPO DA BOMBA SEXY ABBIA RISCHIATO DI ROVINARLA…”

“Il mio corpo da bomba sexy rischiava di rovinarmi. All'inizio della carriera mi arrivavano proposte per ruoli alla Marilyn Monroe. E io non li volevo. Per fortuna ho tenuto duro e sono riuscita a fare film che finalmente mi piacevano, a cui tenevo veramente”. A parlare Scarlett Marie Johansson, che oggi, 22 novembre, compie 40 anni.

Nata a New York nel 1984, inizia a prendere parte ai primi provini per spot televisivi a sette anni, anche se in questa fase i pubblicitari preferiranno il fratello, provocando in lei un forte senso di delusione. La madre capisce che la bambina è veramente interessata al mestiere di attrice, così sebbene sia giovanissima, inizia a portarla a vari provini per produzioni cinematografiche e teatrali. Scarlett Johansson ha solo otto anni quando calca le scene insieme a Ethan Hawke nella pièce teatrale "Sofistry".

Dal 1994 inizia ad apparire in piccoli ruoli in alcuni film (ad esempio "Genitori cercasi", "Appuntamento col ponte" e “La giusta causa”); poi si fa conoscere al pubblico con il suo ruolo di Amanda in "Manny & Lo"; si impone all'attenzione del grande pubblico internazionale con la sua interpretazione ne "L'uomo che sussurrava ai cavalli" (1998), diretto e interpretato da Robert Redford.

Nel 2000 è in "Ghost World", poi ne “L'uomo che non c'era” e "Arac Attack - Mostri a otto zampe". La consacrazione definitiva arriva nel 2003 con due film: “La ragazza dall'orecchino di perla” e "Lost in Translation"; grazie al suo ruolo in quest'ultimo film, diretto da Sofia Coppola (presentato in anteprima mondiale al Festival del cinema di Venezia) Scarlett Johansson ottiene il premio come miglior attrice emergente.

Nel 2004 è accanto a John Travolta nel cast del film "Una canzone per Bobby Long". Da qui inizia un lungo periodo che la porta e la mantiene sulla cresta dell'onda: campagne pubblicitarie, moda, vari progetti cinematografici, diretta da registi del calibro di Woody Allen ("Match Point", "Scoop") e Brian De Palma ("The Black Dahlia").

Negli anni 2010 Scarlett Johansson appare nella serie di film Marvel dedicata agli Avengers nei panni di Natasha Romanoff, conosciuta anche Vedova Nera. Nel 2021 torna nelle vesti di questa celebre killer dei fumetti, protagonista del film dedicato proprio al suo personaggio: “Black Widow”. Altri film con Scarlett Johansson degni di nota della fine del decennio, sono: "Jojo Rabbit" e "Storia di un matrimonio".

Nel 2024 è sia protagonista che produttrice di “Fly Me to the Moon”, diretto da Greg Berlanti. Nello stesso anno sarà la protagonista del film “Jurassic Wordl - La rinascita”, diretto da Gareth Edwards, in uscita a luglio 2025.

