“NESSUNO MI DÀ PIÙ LAVORO” - VI RICORDATE LA STORIA DI MICHELLE DELMIGLIO ROUGE, IL TRANS DI SALÒ NON OPERATO CHE HA OTTENUTO – PRIMO IN ITALIA – L’IDENTITÀ DI DONNA? ORA RACCONTA DI NON RIUSCIRE A TROVARE UN IMPIEGO: “E PENSARE CHE ERO CONVINTA CHE IL PEGGIO FOSSE PASSATO” - L’OUTING A 15 ANNI, IL PRIMO SENO A 18 E IL SUPPORTO DELLA FAMIGLIA: “ESSERA ANDATA IN TV NON MI HA GIOVATO. QUANDO MI PRESENTO AI COLLOQUI MI DICONO CHE…” - VIDEO