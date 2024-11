LA RICONOSCETE DAL NUDO "VEDO-NON VEDO"? - È DIVENTATA FAMOSA GRAZIE A UN BOMBASTICO VIDEO MUSICALE, CHE L'HA CATAPULTATA AL SUCCESSO MONDIALE - È CONSIDERATA UNA DELLE DONNE PIÙ SEXY DEL MONDO: "È SURREALE. IL MIO PERSONAGGIO NEL MONDO È COSÌ DIVERSO DA CHI SONO NELLA VITA PRIVATA…" - DI CHI SI TRATTA?

EMILY RATAJKOWSKI

Estratto dell'articolo di Irene Coltrinari per www.vogue.it

[…] Emily Ratajkowski […] è in Italia in veste di ospite e Global Ambassador di Kèrastase e partecipa al red carpet e alla proiezione del film Campo di Battaglia di Gianni Amelio, un momento per cui è emozionata e grata. Parliamo dell’attrazione per il mondo del cinema e del suo beauty look sul tappeto rosso dove ogni dettaglio è stato studiato per riecheggiare le dive del grande schermo. […] Ma nella nostra conversazione c’è anche spazio per altro: per il corpo, la bellezza e il suo riflesso, la combinazione di questi tre elementi.

IL RAPPORTO CON IL PRIVATO E IL PUBBLICO

Essere considerata una delle donne più sexy del mondo è infatti un’arma a doppio taglio. «Non ci penso troppo, ma è surreale. Il mio personaggio nel mondo è così diverso da chi sono nella vita privata. Sono estremamente grata per la mia carriera e a tutti gli sbocchi creativi che mi ha permesso di esplorare, ma tendo a separare la mia immagine personale da quella che gli altri dipingono come Em Rata».

Nella modalità di espressione di Emily il corpo e l’immagine sono strumenti con funzione comunicativa: partita come modella e catapultata al successo dal video della canzone Blurred Lines di Robin Thicke, è poi diventata attrice, autrice e conduttrice per raccontare il rapporto con sé, l’immagine, la società, il patriarcato e le relazioni. […]

[…]«Penso che le donne abbiano una comprensione istintiva di cosa va bene per loro e di cosa no. È quasi magico, qualcosa di simile alla stregoneria. Il livello istintivo del “sapere con il corpo” è un vero dono. Va ascoltato». E continua: «È difficile capire che avevi ragione a dire che qualcosa non andava bene. Molte volte le persone ti dicono frasi di circostanza, “oh, te lo stai immaginando, non preoccuparti, è tutto nella tua testa” - per la cronaca, si chiama gaslighting, la pratica per cui si cerca di manipolare la percezione della realtà di qualcun altro. -

Ci sono passata personalmente, e ho capito che non devo essere imbarazzata dei miei istinti. C’è questa concezione che le donne siano pazze, che siano gelose, insicure, cose così, tutte immagini negative che ci dipingono come individui poco centrati. La verità è che vogliamo soltanto sentirci al sicuro e provare una connessione vera e sincera con qualcuno. Penso che dovremmo circondarci di più persone di questo tipo, più lo facciamo, più saremo in grado di allontanare persone che non lo fanno e di non farsi abbattere in situazioni di rifiuto o di relazioni andate male, amicali o amorose che siano». […]

