Britney Spears è tornata a far parlare di sé, finendo nel mirino dei media per l’ennesima volta. La nota cantante americana ha condiviso un carosello di foto che l’hanno vista protagonista su Instagram, le quali hanno lasciato l’intero web completamente a bocca aperta.

La cantante, che tempo fa ha rivelato di essere in dolce attesa, ha sconvolto i suoi follower posando senza veli in compagnia del suo cagnolino Sawyer, apparso nella foto per coprirle il pancione.

Oltre agli scatti sensuali nei quali è possibile ammirare la cantante di Toxic senza veli, Britney ha postato anche una foto contenente una citazione che esprime un messaggio abbastanza importante: “Se ami qualcuno, liberalo. Se odi qualcuno, liberalo. Fondamentalmente libera tutti e prendi un cane. La gente è stupida“.

Gli scatti provocanti condivisi su Instagram nella giornata di ieri non sono i primi e molto probabilmente non saranno nemmeno gli ultimi. Da novembre 2021, ovvero dal termine della tutela sotto la quale è stata tenuta per diverso tempo, Britney Spears ha iniziato a pubblicare sue foto di nudo. In seguito alla riconquista della propria libertà, la nota cantante sembra infatti aver intenzione di recuperare tutto ciò che in precedenza non le era stato concesso fare

