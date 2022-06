LA RICONOSCETE? QUESTA BOMBASTICA MAMMA 24ENNE HA MANDATO IN TILT I SOCIAL POSTANDO ALCUNI SCATTI BOLLENTI MENTRE INDOSSA UN COSTUME “NUDE” SUL QUALE SONO STAMPATI DUE ATTIZZANTI CAPEZZOLI – I PIPPAROLI SONO IMPAZZITI PENSANDO CHE SI TRATTASSERO DELLE BOCCE DELL’INFLUENCER, MA BASTAVA CONNETTERE IL CERVELLO PER PENSARE CHE INSTAGRAM AVREBBE AGITO CON LA MANNAIA – IL COSTUME È DI JEAN PAUL GAULTIER E…

Più hot di così non si può. Kylie Jenner è proprio scatenata. La star di “Kardashians”, 24 anni, da poco diventata mamma per la seconda volta, sta mandando in tilt i social con una foto bollente dopo l’altra. Dopo aver infiammato i follower sfoggiando un costume intero metallico, ora pubblica le sue foto in un costume “nude” con evidenziati i capezzoli. Una presa di posizione forte, la sua. Infatti, Kylie Jenner scrive: “Liberate i capezzoli“. Non l’avesse mai fatto: i fan sono impazziti e sui social sta scoppiando la polemica sulle sue foto troppo esplicite.

Kylie Jenner non se ne preoccupa. Si sta godendo una vacanza a Canyon Point, nello Utah, un luogo amato anche dalla sue sorelle Kim e Kourtney Kardashian, oltre che da Brad Pitt e Angelina Jolie. L’influencer e imprenditrice nel febbraio scorso ha dato alla luce il suo secondo figlio con Travis Scott. Ma ha subito recuperato la linea. Infatti, poche settimane fa ha fatto sapere di avere perso ben 40 chili grazie a una sua combinazione di “camminate e pilates”. Subito dopo aver raccontato come si è rimessa in forma, Kylie Jenner ha pubblicato una sua foto mentre prendeva il sole con un bikini marrone chiaro. Da quel momento non ha più smesso di mostrare il suo fisico.

Gli ultimi scatti sono bollenti. Sul bikini “nude” sono stampati un paio di seni nudi. Il costume da bagno è griffato Jean Paul Gaultier. Si tratta del costume “The Naked Bikini”, nato dalla collaborazione tra la maison francese e la stilista Lotta Volkova. Realizzato in nylon elasticizzato, include slip bikini color carne abbinati in una tonalità beige. Costa 140 euro.

Sul sito della maison c’è anche un “Naked Maxi Dress”, con un design ancora più esplicito delle regioni inferiori del corpo femminile (590 euro). Altri punti salienti della collezione includono un blazer di ispirazione S&M con ritagli con fibbia sul seno, pantaloni peekaboo sfacciati e diverse interpretazioni dell’iconico reggiseno a cono di Gaultier.

Kylie Jenner non ha fatto in tempo a pubblicare le sue foto, che già sui social i suoi follower si sono scatenati. Diversi artisti hanno risposto: “Liberali”, riferendosi ai capezzoli. Molti fan hanno commentato che questa volta “hai esagerato”. Ma la maggior parte sembra condividere la sua nuova battaglia a favore del seno femminile.

