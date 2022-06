LA RICONOSCETE? QUESTA CHIAPPA BRUCIATA DAL SOLE È DI UNA PROCACE ARGENTINA CHE HA DECISO DI MOLLARE I FIGLI A CASA PER CONCEDERSI UNA VACANZA D’AMORE CON IL MARITINO – I DUE HANNO ATTRAVERSATO UNA BUFERA DOPO CHE LUI L’HA CORNIFICATA E ADESSO TENTANO DI RITROVARE LA COMPLICITÀ. NEL FRATTEMPO LEI CONTINUA A PUBBLICARE SCATTI DA STURBO DEL SUO LATO B E DEL SUO ABBONDANTE DÉCOLLETÉ…

Da www.tgcom24.mediaset.it

Una lunga vacanza in Africa per ritrovare la complicità di coppia dopo alcuni mesi rovinati dalle voci di reciproci tradimenti.

si sono presi del tempo solo per loro, alla scoperta della natura e alla riscoperta della passione. La showgirl è più bollente che mai sotto il sole e sfoggia bikini mozzafiato, alludendo nei post a momenti romantici e intimi con il marito.

Distesa sul lettino, Wanda si lascia baciare dal sole e mostra ai follower scorci paradisiaci sul suo corpo e i segni lasciati dal costume sulla pelle bruciata dal sole. Dietro l'obiettivo c'è Mauro, che non stacca gli occhi dalla moglie. La fiamma tra loro è più ardente che mai e lei ammicca alludendo ai loro momenti di intimità: "Viaggiare con un fotografo che ti sveglia a baci e foto" scrive postando scatti mozzafiato.

Wanda e Mauro hanno lasciato i figli a casa e sono partiti per un viaggio in Africa da soli. Prima hanno fatto tappa in Ruanda, dove hanno avuto anche un incontro ravvicinato con un gorilla. La seconda tappa è stata in Kenya, nella riserva naturale Masai Mara dove si sono concessi un bellissimo safari. Poi la Tanzania per un po' di relax al amre: dopo tante avventure emozionanti, è il momento di crogiolarsi al sole.

