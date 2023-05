LA RICONOSCETE? QUESTA MERAVIGLIOSA 50ENNE È STATA L’UNICA A REGALARE UN’EREZIONE COLLETTIVA SUL RED CARPET DI CANNES: HA SFILATO CON UN ABITO GIALLO CON UN ENORME OBLÒ CENTRALE CHE LASCIAVA IN BELLA VISTA DUE BOCCE DA CAPOGIRO – NON SOLO: HA SOLLEVATO LE BRACCIA MUOVENDO LE LUNGHISSIME MANICHE CHE SONO DIVENTATE DUE ALI DI FARFALLA E IL VESTITO NON HA RETTO. ALLA FINE UN’AUREOLA HA FATTO CAPOLINO… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Giusy Dente per www.fanpage.it



Il 24 maggio a Cannes è stato il momento di La Passion De Dodin Bouffant, film di Tran Anh Hùng con Juliette Binoche e Benoît Magimel. Il film (in concorso al Festival) è stato proiettato in presenza del cast e di svariati ospiti (tra cui Cecilia Rodriguez, Winnie Harlow, Jasmine Tookes, Valentina Sampaio, Elsa Hosk). Sul red carpet ha sfilato per l'occasione anche la modella e giudice di America's Got Talent Heidi Klum, radiosa in un abito giallo sgargiante.



Heidi Klum diva del red carpet

Heidi Klum sa sempre come stupire sul red carpet. La modella è ospite fissa alle serate di gala e agli eventi più glamour. Il suo è uno dei nomi di spicco del settore fashion, legato soprattutto a Victoria's Secret […]

Per il look di Cannes 2023, Heidi Klum si è affidata come sempre agli stylist Rob Zangardi e Mariel Haenn, gli stessi che curano anche i look di Jennifer Lopez. Stavolta la modella è apparsa più radiosa che mai, con un luminoso un abito giallo di Zuhair Murad con strisce di tessuto che creavano ritagli lungo i fianchi e sul petto, rivelando l'under boob.



L'abito presentava anche un maxi spacco e dettagli scintillanti sulle spalle. Originali anche le maniche, lunghissime fino a toccare il pavimento: difatti si è divertita a incantare il pubblico sollevando le braccia e muovendo il "velo" come fossero ali di farfalla. La modella ha completato il look con sandali minimal aperti sulla punta e con fascia trasparente sul piede.

