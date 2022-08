LA RICONOSCETE? QUESTA NINFA DEI BOSCHI HA SFIDATO LA CENSURA DI INSTAGRAM PUBBLICANDO UN VIDEO IN CUI SI IMMERGE NELLE ACQUE DI UN LAGO E NUOTA LIBERA – NEGLI ANNI ’90 È STATA UN’INDISCUSSA ICONA DELLE PASSERELLE, MA A 48 ANNI DEVE DIVIDERE LO SCETTRO CON LA FIGLIA CHE HA INTRAPRESO LA SUA STESSA CARRIERA – DI LEI SI RICORDANO GLI ESORDI DIFFICILI E GLI ANNI DA COCAINOMANE E…

Beatrice Manca per www.fanpage.it

Ci sono icone di bellezza che rimangono tali sfidando lo scorrere del tempo. La top model Kate Moss è una di queste: la bellezza anticonformista degli anni Novanta oggi ha 48 anni, ma nel cuore rimane la ragazza ribelle e un po' grunge che ha conquistato l'olimpo della moda. Sui social ha condiviso un video in cui si mostra completamente nuda mentre si tuffa in un lago: una vera ninfa dei boschi.

Kate Moss diventa imprenditrice di bellezza

La top model Kate Moss oggi divide lo scettro con un'altra Moss: la figlia Lila, modella a sua volta e oggi volto del nuovo calendario Pirelli 2023 dedicato alle muse. La madre, nel frattempo, ha deciso di diventare imprenditrice: il 1 settembre lancerà Cosmoss, il brand dedicato alla bellezza e al benessere, con prodotti naturali per donne mature e consapevoli. Per annunciare il debutto della linea cosmetica (e forse per mostrarne i miracolosi effetti!) la modella ha deciso di condividere su Instagram un promo in bianco e nero, in cui nuota nuda.

Kate Moss sfida la censura con un nudo su Instagram

Sempre più star decidono di sfidare la policy di Instagram sul nudo integrale per mandare un messaggio di body positivity o semplicemente per sentirsi sexy in modo consapevole: dopo Lizzo e Jennifer Lopez, ora è la volta di Kate Moss, che appare di spalle mentre si tuffa in acqua tra canneti e alberi. L'età cambia il corpo, com'è naturale che sia, ma Kate Moss appare sempre tonica e minuta, proprio come la ragazza degli esordi. Capelli bagnati, viso senza trucco e niente filtri: la top model è un'icona di bellezza naturale. Il video, prevedibilmente, ha avuto un boom di likes e commenti: "Se ti fa avere un corpo così bello – scrive un'utente – la compro anche io!"

