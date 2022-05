LA RICONOSCETE? SI AGGIRAVA CON UNA TUTINA TRASPARENTE CHE LASCIAVA INTRAVEDERE LE CHIAPPE NEI CORRIDOI DI UN ALBERGO: A RIPRENDERLA IL MARITO PIÙ GIOVANE DI LEI CHE, PER NIENTE GELOSO, HA SCODELLATO LE IMMAGINI DEL LATO B DELLA MOGLIE CHE SCULETTAVA SUI SOCIAL SCATENANDO LE INVIDIE DEI PIPPAROLI. LEI HA UNA FIGLIA CON UN NOTO IMPRENDITORE ITALIANO E… - VIDEO

Da www.cosmopolitan.com

heidi klum 5

La supermodella tedesca Heidi Klum è una business woman a tutti gli effetti: dalle passerelle al piccolo schermo, fino al mondo della musica, non c’è un campo in cui Heidi non abbia ancora eccelso. Dovremmo prendere ispirazione dalla biondissima modella: una donna forte e impavida, che ha saputo godere delle gioie dell’amore accettandone il prezzo, si è realizzata professionalmente senza dimenticare l’importanza della famiglia, ed è diventata una sex symbol con grande autoironia e molta voglia di mettersi in gioco.

Chi è e dove è nata Heidi Klum?

heidi klum tom kaulitz 1

La top model è nata a Bergisch Gladbach, in Germania, nel 1973. Inizia a calcare le passerelle poco meno che ventenne: è il 1992 quando Heidi partecipa a un concorso di bellezza, sdoganando la concorrenza. Arriva prima, superano ben 25 mila candidate. Le viene offerto il primo contratto con un compenso da capogiro, ma la modella rifiuta l’offerta di 300 mila dollari per portare a termine i suoi studi in Germania. Nonostante questo rinuncia alla sua laurea da fashion designer: vuole entrare comunque nel mondo della moda, ma da indossatrice piuttosto che da stilista. Sebbene abbia abbandonato gli studi, Heidi fonda la sua prima casa di moda con il marchio Heidi Klum GmbH. Ad Amburgo partecipa ai primi casting, vola a Parigi, Milano, Miami e infine si trasferisce a New York. Oggi Heidi è naturalizzata americana, e abita ancora nel cuore di Manhattan.

heidi klum 4

Heidi Klum diventa un angelo di Victoria’s Secret

Nel '97 arriva la svolta nella carriera di Heidi: partecipa al Victoria’s Secret Fashion Show, che le dona la notorietà che merita e diventa per lei un vero e proprio trampolino di lancio. Nello stesso anno si lega a Ric Pipino, l’hairstylist dal quale ha divorziato nel 2003. Heidi continua la sua carriera da modella, diventando la prima modella tedesca a comparire sulla rivista Sports Illustrated. Inizia persino a recitare, e debutta come attrice al fianco di Michael J. Fox. Il suo volto in questi anni è praticamente ovunque: dalle riviste più famose e importanti, fino ai francobolli spagnoli e austriaci! Per ben 13 anni (dal 2004 al 2017) conduce lo show Project runway in America, e Germany’s next topmodel in Germania.

heidi klum 6

Parla due lingue, ha assicurato le sue gambe per ben due milioni, e per 3 anni di fila è stata nominata da Forbes nella top 10 delle modelle di maggior successo in tutto il mondo. Una donna affermata, ma che rimane ancorata alle sue radici: è stata scelta come volto della campagna dell’azienda tedesca Lidl, con la quale ha creato una capsule collection esclusiva.

A Hollywood tutti conoscono Heidi non per le passerelle, non per i suoi successi televisivi, né per il suo matrimonio con l’ex dei Tokio Hotel: la biondissima Heidi è famosa per i suoi… travestimenti di Halloween! Se c’è una persona che prende sul serio la tradizionale festa del 31 ottobre, quella è Heidi. I suoi costumi non sono semplici abiti, ma delle vere e proprie opere d’arte. Ogni anno sfida se stessa a creare un look più iconico di quello precedente, e dobbiamo dire che ci riesce a pieno. Tutto è iniziato nel 2000, anno in cui la modella ha ospitato il suo prima Halloween party: da quel momento in poi non ce n’è stato per nessuno, la biondissima Heidi è protagonista di vere e proprie performance nella notte delle streghe.

heidi klum tom kaulitz 2

I costumi più iconici

Tra i travestimenti più memorabili c’è sicuramente la sua interpretazione di Jessica Rabbit, la focosa rossa del cartoon Chi ha incastrato Roger Rabbit?. Rimanendo in tema, ha vestito i panni della principessa Fiona, accompagnata dal suo Shrek (ruolo toccato al marito). Heidi ha trascorso 10 ore in sala trucco per incarnare un corpo modificato da un esperimento finito male, si è presentata al party con 5 suoi cloni, si è sdraiata sulla tomba di suo marito Tom, si è trasformata in una farfalla, un fuoco d’artificio, un’anziana signora… insomma, ne ha combinate di tutti i colori!

heidi klum 7

Dopo il primo matrimonio fallimentare con Pipino, la top model si prende una pausa. Breve, però: un paio di anni dopo Heidi Klum e Briatore annunciano l’arrivo della loro primogenita, Leni Olumi. I due non stanno più insieme quando Heidi partorisce, e poco tempo dopo si lega al cantante Seal. I due si sposano in Messico, e lui adotta Leni Olumi (la figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore). La coppia ha ben tre figli, Henry, Johan e Lou. I due sembravano affiatati, ma dopo 7 anni dal giorno del matrimonio Heidi e Seal annunciano la separazione. Heidi si lega al chitarrista dei Tokio Hotel, Tom Kaulitz. Insieme dal 2018, quella di Heidi Klum e Tom Kaulitz è tra le coppie più affiatate di Hollywood.

heidi klum

Si gode la maternità Heidi Klum: Lou Sulola Samuel,Henry, Johan e Leni conducono una vita normale insieme alla top model e al chitarrista. Ovviamente l’intrepida imprenditrice non si ferma mai, e porta avanti la sua carriera ormai trentennale. È proprio di poche settimane fa la notizia di una collaborazione tra Heidi e Snoop Dogg: i due artisti hanno duettato insieme, consacrando l’ingresso della modella nel mondo della musica! Che altre sorprese ci riserverà Heidi la trasformista?

heidi klum 1 heidi klum e tom kaulitz heidi klum e tom kaulitz heidi klum mostra il lato b 4 heidi klum heidi klum 1 heidi klum heidi klum mostra il lato b 2 heidi klum mostra il lato b 3 heidi klum 4 heidi klum tom kaulitz heidi klum e tom kaulitz heidi klum 2 heidi klum 3