Prima il lato B poi il lato A. È una versione decisamente sexy quella sfoggiata da Lady Gaga nei suoi ultimi post social. La regina della musica ha stupito i suoi 47,8 milioni di follower con alcuni scatti molto particolari che hanno fatto il giro del web collezionando milioni di like.

Lady Gaga sexy sull’erba

Sdraiata sull’erba a pancia in giù, scollatura in bella vista, bretella del top leggermente abbassata. La cantante e attrice, protagonista di House of Gucci, sorride in maniera sexy, lasciando cadere, con movenze civettuole, qualche ciocca di capelli proprio sul décolleté. Un clip brevissima che dura solo pochi secondi e che la star ha accompagnato con una serie di emoticon a cuore colorati. Il risultato? Ben 1,6 milioni di like e i commenti dei fan che hanno apprezzato il regalo social dell’artista.

I commenti dei follower

I follower, infatti, che hanno commentato con ironia la posa giocosa ma sexy della protagonista di A star is born. «Oh mio Dio, Gaga» ha scritto un utente. «Ti amiamo Gaga» si legge in un altro commento. E, ancora, «Una donna così bella».

In bikini con un fisico perfetto

Prima di lasciare ai follower poca immaginazione sul suo lato A, la cantante e attrice ha condiviso su Instagram un altro post in cui mette in bella mostra le sue grazie. Sdraiata in giardino, intenta a prendere il sole, leggermente girata di lato, indossa un bikini e sfoggia un fisico perfetto. Compreso il fondoschiena che non poteva certamente passare inosservato ai follower. Il post ha collezionato ben 3,2 milioni di like. E Lady Gaga può ufficialmente affermare di aver superato la prova costume con successo.

