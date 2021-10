LA RICONOSCETE? È UNA SUPERTOP MODEL CHE HA SFOGGIATO UN PAIO DI HOT PANTS DA STURBO PER LE STRADE DI NEW YORK METTENDO IN MOSTRA UN LATO B DA URLO E REGALANDO UNA GIOIA ALLE DONNE DI TUTTO IL MONDO: PERFINO LEI, STATUARIA BONAZZA CHE HA DEBUTTATO NEL 2015 SULLE PASSERELLE PER CHANEL, HA UN LEGGERO ACCENNO DI PELLE A BUCCIA D’ARANCIA…

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

Essere sempre in forma perfetta per Bella Hadid è una necessità, e quello con la palestra è un appuntamento a cui non può rinunciare. Per la sua sessione di workout ha scelto un outfit mozzafiato, e i paparazzi che la incontrano a New York non possono fare a meno di scattare all’impazzata. Top e shorts sottolineano le sue forme e lasciano parzialmente scoperto il lato B. Lei ancheggia noncurante come in passerella, saluta un amico e poi sale in auto regalando scorci bollenti.

Bella Hadid scosciata e attillata per la palestra Per andare a scolpire il fisico, Bella Hadid ha scelto un look da monella sexy. Gli shorts neri Alo Yoga sono cortissimi e, oltre a lasciarle nude le gambe lunghissime, scoprono una bella porzione di lato B che inevitabilmente scatena i flash dei fotografi. I pantaloncini attillati, le treccine e i calzettoni bianchi tirati su contribuiscono a quell’aria birichina con cui la modella è sempre pronta a giocare. Completano la mise di Bella Hadid un paio di occhiali da sole e sneakers Adidas x Prada.

Il drink euforizzante e “benefico” Per arrivare bella carica in palestra e pronta a darci dentro con l’allenamento, Bella Hadid si tira su con il drink energizzante Kin Euphorics. Si tratta di una bevanda analcolica per adulti che lei stessa ha lanciato sul mercato, e che promette di migliorare la funzione cognitiva e aumentare i livelli di energia. In occasione del suo compleanno, il 9 ottobre, la modella ha lanciato un’iniziativa benefica in collaborazione con la bibita in lattina. Il 10% delle vendite del mese verranno devolute in beneficienza a un’associazione che si occupa della salute mentale delle giovani donne, e lei si è impegnata a raddoppiare di tasca propria la cifra

raggiunta. Non c’è che dire: la Hadid oltre che Bella è anche… buona!

