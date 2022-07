LA RICONOSCETE? ULTIMAMENTE IL SUO INSTAGRAM BRULICA DI FOTO IN CUI SI MOSTRA PIÙ NUDA DEL SOLITO. I MALIGNI DICONO CHE È UN MODO PER CATALIZZARE L’ATTENZIONE IN MANCANZA DI IDEE ALTERNATIVE (PERCHÉ PRIMA C’ERANO?) – LEI, INTANTO, SE NE FOTTE DI MAMME PANCINE INDIGNATE PER LE SUE CHIAPPE PROVOCANTI E CONTINUA LA SUA SCALATA NEI CUORI DEL PIPPAROLI…

Da www.corrieredellosport.it

chiara ferragni 6

Dopo le polemiche per i 'furti' di oggetti in hotel che l'hanno travolta negli ultimi giorni, Chiara Ferragni torna ad inffiammare i social con un outfit da urlo: i jeans di Mugler, attillatissimi e poco coprenti, che mettono in mostra il lato B. Il video postato dall'imprenditrice digitale sui suoi social è diventato neanche a dirlo virale. In neanche un'ora sono stati più di 3000 i commenti sotto il suo post.

chiara ferragni 7

La reazione dei fan

Se in tanti hanno acclamato l'ennesimo outfit sexy di Chiara Ferragni, che già aveva stupito con top seducenti e trasparenze sensuali che nulla lasciavano all'immaginazione, c'è chi continua a scrivere: "Non puoi, sei una mamma", sottolineando come il ruolo di madre imporrrebbe un maggiore decoro. Invisa al giudizio degli hater, la Ferragni continua a dettare le mode del momento e a fare tendenza.

chiara ferragni 4 chiara ferragni 3 chiara ferragni 2 chiara ferragni 1 CHIARA FERRAGNI CON LE TETTINE AL VENTO CHIARA FERRAGNI IN VERSIONE VENERE DI BOTTICELLI CHIARA FERRAGNI IN VERSIONE VENERE DI BOTTICELLI CHIARA FERRAGNI IN VERSIONE VENERE DI BOTTICELLI chiara ferragni 3 chiara ferragni 2 chiara ferragni 1 chiara ferragni chiara ferragni 6 chiara ferragni 5