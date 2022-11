LA RICONOSCETE? NELLE ULTIME ORE HA FATTO LA SUA COMPARSA A “BALLANDO CON LE STELLE” DOVE È SCESA IN PISTA CON UNA BACHATA: MA PIÙ CHE LE INESISTENTI DOTI DA BALLERINA, I PIPPAROLI SI SONO CONCENTRATI SULLE SUE PROCACI FORME AVVOLTE IN UN VESTITITO NERO TRASPARENTE DAL PROFONDO SPACCO SOTTO IL QUALE LA FURBETTA HA INDOSSATO UN PERIZOMA PER MOSTRARE LE CHIAPPE… - VIDEO

Da www.corrieredellosport.it

wanda nara 8

Wanda Nara è tornata in tv in Italia! L'ex moglie di Mauro Icardi ha risposto alla chiamata di Milly Carlucci, che l'ha voluta ballerina per una notte nella quinta puntata di Ballando con le Stelle 2022. In realtà, come spiegato dall'imprenditrice argentina, la conduttrice Rai la cerca da tempo. "Non parlavo neppure una parola di italiano, è stata la prima della tv italiana a chiamarmi quando sono arrivata in Italia", ha raccontato Wanda, che ha ammesso di non essere così brava con il ballo nonostante le lezioni prese da bambina.

wanda nara 9

La bachata di Wanda Nara a Ballando con le Stelle

Accompagnata dal ballerino Antonio Berardi, Wanda Nara si è scatenata in pista con una sensuale bachata. L'ospite di Milly Carlucci ha preferito non fare il tango - tipico dell'Argentina - perché a suo dire troppo triste. Ha scelto qualcosa di più allegro e sensuale, tanto che non ha esitato ad indossare un sexy vestito nero, che lasciava intravedere le sue forme generose, messe in risalto da un tanga dello stesso colore.

La scelta di Wanda Nara su Mauro Icardi

wanda nara 11

Durante l'ospitata a Ballando con le Stelle Wanda Nara ha preferito non parlare della fine della suo matrimonio con Mauro Icardi. Bocca cucita pure su L-Gante, il rapper 22enne che sarebbe da qualche mese il suo nuovo amore. Wanda non ha replicato neanche alle provocazioni della giurata Selvaggia Lucarelli. Quando Milly ha invitato Wanda a tornare a Ballando con le Stelle il prossimo anno in qualità di concorrente la Nara ha precisato di avere cinque figli a cui badare e di doversi organizzare con le varie zie. "Perché non puoi permetterti una tata?", ha chiesto la giornalista. "Si, ma i miei sono tremendi, se metto una tata dura un giorno e io voglio fare tutta la gara di Ballando", ha replicato gentilmente Wanda. Appuntamento dunque al prossimo anno?

wanda nara 10 wanda nara 6 wanda nara 4 wanda nara 5 icardi wanda nara wanda nara 1 CAFONAGGINE SOCIAL - WANDA NARA wanda nara wanda nara wanda nara l gante 9 wanda nara 3 wanda nara 7 wanda nara 5 wanda nara 1 wanda nara 4 wanda nara 2 wanda nara 12