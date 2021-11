LA RICONOSCETE DAL VOLUMINOSO SENO? – PER LANCIARE IL SUO NUOVO DISCO, MANDA IN VISIBILIO I PIPPAROLI DEI SOCIAL ESIBENDO LA SUA “MORBIDA FELICITÀ CHE NON VOLEVA PIÙ RESTARE NASCOSTA”. E I FOLLOWER IMPAZZISCONO: “CHE LATTERIA”, “C’È CHI HA ZOOMATO E CHI MENTE…”

"C’era una volta una morbida felicità che non voleva più restare nascosta", così Arisa lancia il suo ennesimo messaggio di body positivity e annuncia il suo disco in arrivo il 26 novembre, condividendo uno scatto, che, in poche ore, ha letteralmente mandato i social in tilt. Nuda, sensuale e provocante come non mai. I tempi in cui cantava “Sincerità”, sfoggiando look stravaganti ed estrosi, sono definitivamente archiviati.

L'artista si è trasformata in una agguerrita paladina della body positivity, orgogliosa di mostrare la sua esplosiva femminilità. E guarda caso il nuovo album si intitolerà "Ero romantica".

Non che non lo sia più, ma, nel frattempo, col passare degli anni e dei dischi, Arisa ha preso coscienza di sè, del suo corpo, della sua forza e della battaglia che vuole combattere.

Nel nome della positività, dell'amore per se stessi e per gli altri e della voglia di vivere: "Pubblicità nuda e cruda" scirve ironicamente la cantautrice: "Vi adoro tutti e spero che siate curiosi di ascoltare le mie nuove canzoni.

Voglio sentirvi cantare, voglio emozionarvi, innamorarvi, farvi venire voglia di vivere, di rischiare, di ricominciare, di fare l’amore".

