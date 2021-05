12 mag 2021 17:44

RICORDATE L'INCIDENTE AEREO DEL 2009 IN CUI PERSERO LA VITA I TRE ITALIANI DELLA PROVINCIA DI TRENTO? AIRFRANCE E AIRBUS ANDRANNO A PROCESSO PER OMICIDIO COLPOSO - SECONDO LA RICOSTRUZIONE I PILOTI FURONO PRESI DAL PANICO PER VIA DI UN MALFUNZIONAMENTO DELLA STRUMENTAZIONE MENTRE ERANO NEL PIENO DI UNA TEMPESTA - L'ACCUSA E' DI NEGIGLENZA E IMPRUDENZA