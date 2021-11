RICORDATE LA NEONATA MORTA A 20 GIORNI PER VIA DEL COVID? IL VIRUS SI E' PRESO ANCHE LA GIOVANE MAMMA - ANTONIETTA DELLI SANTI AVEVA SOLO 27 ANNI: ERA STATA RICOVERATA AD AGOSTO, INCINTA, NON VACCINATA E POSITIVA AL COVID, E I MEDICI DECISERO DI FARLA PARTORIRE PREMATURAMENTE - HA TRASCORSO SETTIMANE SULL'ORLO DEL BARATRO, POI L'IMPRESSIONE CHE POTESSE FARCELA AD USCIRNE (SI ERA ANCHE NEGATIVIZZATA), FINO A CHE...

Antonio E. Piedimonte per "la Stampa"

Antonietta Delli Santi

Incinta e positiva: muore due mesi dopo la figlioletta. Una lunga battaglia finita ieri tra la disperazione di medici e infermieri della Terapia intensiva del Policlinico napoletano: troppo gravi i danni provocati dal virus ai polmoni della giovane mamma che ad agosto aveva perso la sua bimba sempre a causa del Covid.

Antonietta Delli Santi, 27 anni, non era vaccinata e il virus ha avuto via libera. Ad agosto i sanitari avevano fatto nascere prematuramente la bimba che portava in grembo da 24 settimane, ma non era bastato per salvarle la vita. Una morte che spinse il professore Francesco Raimondi, responsabile del reparto di Neonatologia, a manifestare la sua preoccupazione per i troppi di bimbi «nati pretermine da mamme con Covid».

Le bare di Antonietta Delli Santi e la figlia

Dopo la piccola, purtroppo è stata la volta della sua mamma. Un quadro clinico critico, una lunga agonia, settimane trascorse sull'orlo del baratro, poi l'impressione che potesse farcela a uscirne, un balenio di speranza (nel frattempo il 29 ottobre si era anche negativizzata), infine la mazzata finale. E il Cilento piange la bella Antonietta, i cui tratti mediterranei e il sorriso solare sono oggi ricordati dalle foto postate da amici e parenti, nella natia Montano Antilia come ad Ascea, dove viveva con il figlioletto e il compagno, con il quale gestiva una pizzeria.

Antonietta Delli Santi 2

Solo un paio di mesi fa nello stesso ospedale collinare è morta un'altra giovane mamma No Vax, la 28enne Palma Reale, sempre per le conseguenze dell'infezione da coronavirus. La donna, madre di tre bambini piccoli, non si era vaccinata così come tutti gli altri componenti della sua famiglia. «Le donne incinte devono vaccinarsi, la gravidanza può amplificare gli effetti dannosi del Covid», ha ribadito con forza il professore Giuseppe Servillo, primario di Anestesia e Rianimazione dell'azienda ospedaliera universitaria «Federico II».

Antonietta Delli Santi 5 Antonietta Delli Santi 4 Antonietta Delli Santi 3