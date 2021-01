Doge per Dagospia

Ricordate il trucidissimo sequestro dell'ipercafonal (e costosissimo) yacht di Flavio Briatore avvenuto 11 anni or sono al largo delle spiagge liguri? Ebbene la Corte di appello di Genova ha disposto la vendita della barca. La data è fissata per il 29 gennaio 2021, quasi a 11 anni dal sequestro ma, udite udite, a soli 14 giorni prima che la Cassazione emetterà la decisione definitiva.

Il 12 febbraio prossimo vi sarà, infatti, l’udienza in Cassazione che definirà gli esiti di un processo durato dieci anni. La Cassazione aveva già annullato la decisione della Corte di appello di Genova. Ma perché i giudici liguri non attendono la decisione della Cassazione prima di vendere la nave? La Corte d’appello motiva questa decisione affermando che non è possibile affrontare i costi di manutenzione e vi è la possibilità che la nave si deteriori.

BRIATORE YACHT FORCE BLUE

Insomma, questo pericolo si manifesta dopo 11 anni di sequestro e 14 giorni prima del giudizio di Cassazione. Non è un po’ strano?

Il rischio è che se Briatore dovesse vincere il ricorso per Cassazione non potrà riavere la sua imbarcazione ma, eventualmente i soldi realizzati con l’asta, i quali come ovvio saranno sicuramente inferiori al valore della nave. Insomma, comunque vada, Flaviuccio lo piglierà in saccoccia.