LA PRIMA PUNTATA

Ciao Dago, ho preso spunto per scriverti dall’articolo che hai postato sulla escort più amata d’Italia. Beh, veniamo al sodo. Io sono toscano e ho avuto due storie con escort. La prima, conosciuta a Lecce, a pagamento, è poi diventata una frequentazione piacevole. Quanto ho goduto! Ma mai i sentimenti sono stati in mezzo. Ma la seconda no. La seconda è una modella ed escort di Firenze, 24 anni.

La chiamo Lucia come nome di fantasia. La conosco su Instagram, ci vediamo 3 volte a pagamento, tra la Toscana e Milano. Dopo la seconda volta, ci piacciamo. Lucia si apre con me: mi racconta la sua vita, del suo passato da immagine, dei suoi problemi con la droga, della sua famiglia.

Così mi propone di andare alle terme insieme, concordiamo di andare a Courma a sciare per un weekend e a Torino in un altro. Parliamo anche del 31 dicembre. Poi, succede che mentre sono a Roma per lavoro, a metà dicembre scorso, lei mi scrive un whatsapp alle 2 di notte in cui mi dice che tra me e il suo “ragazzo” (cosa che apprendo in quel momento) sceglieva lui.

Mi fa mandare vocali dal suo ragazzo che evidentemente scopre in quel momento di essere cornuto in cui mi dice , scusate se sorrido, “ti impedisco di vederla”! Come se fosse lui a non volere, e non la diretta interessata. Mi blocca dappertutto: Instagram, whatsapp, ovunque. L’ho incontrata per caso di recente su un treno, ci siamo guardati e ci siamo messi a ridere. Lucia mi ribadisce che lui non vuole che lei mi senta. Adesso sono sbloccato, che faccio?!. Chiedo alla Pizia Dago un suggerimento! A buon rendere!

Alberto

LA SECONDA PUNTATA

Ciao Dago, sono il toscano. Ti avevo raccontato della mia frequentazione con una modella ed escort di Firenze di 24 anni, Lucia. Del ragazzo che lo aveva saputo e le aveva impedito di vedermi. Poi, dopo il nostro incontro in treno, tutto sembrava risolto. E invece no. Lei mi scrive che vuole uscire da quel mondo e vuole cambiare vita, rimettendo in discussione “tutto ciò che ho fatto fino ad ora”.

Per questo non vuole vedermi. Io sento puzza di bruciato e non mollo. Le ho fatto scrivere da un amico e, infatti, avevo ragione! La donzella si è già accordata con lui per una cena e un “dopocena” per il giusto prezzo. La data stabilita è a marzo e, ovviamente, mi presenterò io e non la mia spalla. Ti tengo aggiornato Dago, a buon rendere!

Alberto

LA TERZA PUNTATA

Ciao Dago,

ti aggiorno sul caso, notizia dell’ultimo minuto: la donzella preferisce vedere il mio amico “la sera quando il mio ragazzo lavora, altrimenti si insospettirebbe. Negli altri giorni non posso fare tardi”. Non era quella tutta casa e chiesa che aveva mollato il lavoro per stare con il suo “lui”? Povero ragazzo, se lo sapesse mi dovrebbe delle scuse...

Alberto