RICORDATE LA STORIA DI RUGGERO FREDDI? DOCENTE ALLA “SAPIENZA” CON DUE LAUREE (UNA IN INGEGNERIA E UNA IN MATEMATICA) E UN PASSATO DA PORNO ATTORE GAY NEGLI STATI UNITI. NEL 2019 E’ STATO ALLONTANATO SENZA MOTIVO DALL’UNIVERSITÀ CHE HA PROVATO ANCHE A NON PAGARLO PER LE ORE LAVORATE E LUI HA FATTO CAUSA - ORA IL GIUDICE GLI HA DATO RAGIONE: L’ATENEO È STATO CONDANNATO A SALDARE 2500 EURO PER LE ORE DI INSEGNAMENTO LAVORATE E A UNA SANZIONE DI 1500 EURO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA PER “L’ATTEGGIAMENTO DI INGIUSTIFICATA CHIUSURA” DEL CORSO…

ruggero freddi al gaypride

Estratto dell’articolo di Marco Carta per “la Repubblica - Edizione Roma”

[…] La storia di Ruggero Freddi nel 2017 aveva fatto il giro del mondo: un super docente con due lauree, una in Ingegneria e una in Matematica, e un passato da porno attore gay negli Stati Uniti. Quando esplose il caso, Freddi insegnava nella facoltà di Ingegneria all’università La Sapienza. E avrebbe anche continuato perché quella era la sua passione. Ma la facoltà, dopo avergli chiesto di tenere il corso di Analisi Matematica 1, nel 2019 lo ha allontanato senza motivo. Poi, non contenta, ha provato a non pagarlo per le ore lavorate senza alcuna giustificazione.

RUGGERO FREDDI

«Sono stato costretto a fare causa. E ho vinto. Spero che il mio caso dia coraggio a tutti i dottorandi che vengono sfruttati, dopo anni di studi e specializzazioni». La sentenza è dello scorso 24 gennaio. Freddi, o Carlo Masi, come si faceva chiamare nelle pellicole hard da lui interpretate, nel frattempo ha cambiato vita: «sono un data analyst».

Non ha elementi per dire di essere stato penalizzato e punito per il suo passato di attore porno. […] «È solo una mia opinione. Ma mi sono sentito come se intorno a me ci fossero dei pregiudizi, che andavano oltre le mie capacità di insegnante. […]».

RUGGERO FREDDI

[…] nel 2019. «Mi viene proposto di insegnare Analisi 1. Sarà molto ben pagato, mi dicono, ma non c’è tempo di fare un bando. Mi chiedono di iniziare con il titolare con la garanzia che appena possibile sarebbe stato formalizzato il mio contratto». L’accordo prevede 100 di insegnamento ore pagate 4000 euro.

«Ma dopo 60 ore mi viene detto che ero stato sostituito. Ho scritto alla direttrice del dipartimento chiedendole spiegazioni. All’inizio volevo capire se avessi fatto qualcosa di sbagliato. Poi volevo essere pagato per le 60 ore lavorate. Ma non ho mai avuto risposta ». Freddi, però, non si perde d’animo e decide di rivolgersi al giudice civile. E la seconda sezione, lo scorso 24 gennaio, gli dà ragione. La Sapienza viene condannata per ingiustificato arricchimento.

ruggero freddi sul sito de la sapienza

A Freddi vengono riconosciuti 2500 euro per le ore di insegnamento lavorate. E la Sapienza viene anche condannata a pagare la sanzione di 1500 euro a titolo di responsabilità aggravata per «l’atteggiamento di ingiustificata chiusura» […]

ruggero freddi 5 ruggero freddi 11 ruggero freddi 13 ruggero freddi 12 ruggero freddi 14 ruggero freddi 18 ruggero freddi 15 ruggero freddi 17 ruggero freddi 27 ruggero freddi 25 ruggero freddi 8