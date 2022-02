11 feb 2022 15:00

RIDATECI TUTTO, FINO ALL'ULTIMA CORNICE - L'ITALIA DA TEMPO È IMPEGNATA IN UN COMPLICATISSIMO LAVORO DI RECUPERO DI 11 MILA OPERE D'ARTE PORTATE VIA DAL NOSTRO PAESE DURANTE IL SACCO NAZISTA, MA GLI ALTRI STATI EUROPEI (GERMANIA E FRANCIA SU TUTTI) ACCAMPANO SCUSE PER NON RESTITUIRCI IL MALLOPPO - FINORA SONO STATI RIPORTATI A CASA 532 PEZZI PREGIATI, ORA NEL MIRINO CE NE SONO ALTRI 21 E SI INDAGA PER ILLECITA ESPORTAZIONE E RICETTAZIONE…