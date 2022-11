RIDE BENE CHI RIDE ULTIMO – BILL CLINTON È SCOPPIATO A RIDERE QUANDO UN GIORNALISTA GLI HA CHIESTO QUALI FOSSERO I SUOI LEGAMI CON JEFFREY EPSTEIN. IL 76ENNE SI È LIMITATO A DIRE: “PENSO CHE LE PROVE SIANO CHIARE”, MENTRE UN SUO ASSISTENTE LO HA TRASCINATO VIA PER LIMITARE I DANNI – L’EX PRESIDENTE È FINITO PIÙ VOLTE NEL MIRINO PER LA SUA AMICIZIA CON IL FINANZIERE CHE SAREBBE STATO INVIATO DA BILL ALLA CASA BIANCA ALMENO 17 VOLTE E… - VIDEO

I confronted @BillClinton at the rally he held with @RepCuellar in Laredo about his alleged connections to child sex trafficker Jeffrey Epstein. “I think the answer is clear.” pic.twitter.com/ZtDR96PJwF — Juan More News (@JuanMoreNews) November 7, 2022

DAGONEWS

Bill Clinton è scoppiato a ridere quando un giornalista gli ha chiesto informazioni sulla sua amicizia con Jeffery Epstein. L'ex presidente, 76 anni, era in Texas per sostenere Henry Cuellar a Laredo. Stava parlando con la stampa quando il giornalista Juan Mendoza di “Real America's Voice”, gli ha chiesto: «Mr. Clinton, qualche commento sull'accusa di un suo presunto legame con Jeffrey Epstein?». Lui si è messo a ridere limitandosi a dire: «Penso che le prove siano chiare». Il tutto mentre il suo assistente lo trascinava via.

Secondo il “Daily Mail”, Clinton ha invitato Epstein alla Casa Bianca, almeno 17 volte tra il 1993 e il 1995. L'ex presidente ha anche volato più volte sul jet privato di Epstein, soprannominato "Lolita Express". Non solo: Ghislaine Maxwell, che sta scontando 20 anni in carcere, è stata invitata al matrimonio di Chelsea Clinton nel luglio 2010.

Clinton non ha mai commentato pubblicamente la loro amicizia e in un comunicato il suo staff si è limitato a spiegare: «Il presidente non sa nulla dei terribili crimini di cui Jeffrey Epstein si è dichiarato colpevole in Florida alcuni anni fa, o di quelli di cui è stato recentemente accusato a New York. Clinton ha fatto una breve visita all'appartamento di Epstein a New York, con un membro della sicurezza nel 2002». I due uomini si sono incontrati anche nell'ufficio di Clinton ad Harlem "più o meno nello stesso periodo" della visita all'appartamento. «Non parla con Epstein da oltre un decennio e non è mai stato a Little St. James Island, al ranch di Epstein nel New Mexico o alla sua residenza in Florida» conclude la nota.

