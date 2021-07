1 lug 2021 17:07

RIDER PER NON PIANGERE - LA FINANZA HA BECCATO 32 FATTORINI CHE DURANTE IL PRIMO LOCKDOWN FACEVANO CONSEGNE IN NERO NELLA "ROMA BENE" PER MENO DI 6 EURO L'ORA: 5 DI LORO PERCEPIVANO ANCHE IL REDDITO DI CITTADINANZA - MAXI MULTA PER I 21 IMPRENDITORI CHE LI SFRUTTAVANO: STANGATO ANCHE ROBERTO ANGELINI, CANTAUTORE DI "PROPAGANDA LIVE" SU LA7 SPUTTANATO PROPRIO DA QUESTA STORIACCIA...