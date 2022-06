RIDI CHE TI (TRA)PASSA – DAL FONDO DI UNA CANTINA RIEMERGONO I DISEGNI IRONICI DI UN SOLDATO BRITANNICO DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE CHE VOLLE IMMORTALARE SU CARTA LA VITA QUOTIDIANA NEL CAMPO, FORSE PER STRAPPARE UN SORRISO AI COMMILITONI- LUI NON E’ MAI TORNATO A CASA, MA I SUOI DISEGNI…

Dagotraduzione da Daily Mail

gli schizzi sulla vita in un campo della seconda guerra mondiale visti da little purr 9

Una serie di schizzi disegnati da un soldato britannico, ci riportano con una vena d’ironia, alla vita nell'esercito durante la Seconda Guerra Mondiale.

I disegni sono saltati fuori dopo essere stati chiusi per 80 anni in una cantina. Si tratta di 40 illustrazioni "ironiche" che descrivono la vita quotidiana in un campo, narrati dalla mascotte dei soldati, un gatto, Little Purr.

I disegni furono realizzati nel 1943 da un anonimo soldato che fu poi ucciso in battaglia.

Il suo talento di artista prende in giro la vita del quotidiana dei soldati: ecco le immagini di un corpulento soldato che sbuccia patate, un avido ufficiale della mensa che mangia sornione una salsiccia prima di servire gli altri e un militare che suona la tromba.

I disegni sono contenuti in due manoscritti dal titolo: "Alterbiografia di un kamp kat" e "Kamp kat's kollection of kamp karacters di Little Purr", che furono recuperati da un commilitone che li portò a casa con sé alla fine della guerra.

Il soldato che li aveva portati in salvo, Richard Minton, non era stato in grado di rintracciare i parenti più prossimi dell’artista e così ha tenuto i libri nella sua soffitta per 50 anni. Suo nipote, li ha scoperti, e ora sono in vendita da Hanson's Auctioneers nel Derbyshire per 4.000 sterline.

Durante la seconda guerra mondiale, le forze britanniche si impegnarono a combattere in varie parti del Medio Oriente. Hanno combattuto in paesi tra cui Iraq, Siria e Libano.

gli schizzi sulla vita in un campo della seconda guerra mondiale visti da little purr 8

Quando il nipote di Minton, che li ha ereditati, li ha tirati fuori dalla cantina e ha cercato di venderli, gli editori si sono messi in fila per acquistarli.

L'esperto d'arte Spencer, ha detto: “Quando ho aperto le cartelle, i miei occhi devono essersi illuminati. Continuavo a dire "lo adoro"”. Questi pastelli mi hanno ricordato il lavoro dell'artista Raymond Briggs. Lo stile ingenuo era così affascinante. Ho gestito manoscritti del XIII e XIV secolo, ma questa è stata l'opera illustrata più straordinaria che abbia mai visto.

«Sospetto che molti specialisti di militaria avrebbero trascurato il significato di queste illustrazioni. Queste non sono medaglie, armi o uniformi e non rappresentano il campo di battaglia, ma sono opere d'arte.

I libri saranno venduti il 5 luglio.

