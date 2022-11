9 nov 2022 09:36

RIEDUCAZIONE PUTINIANA – LA RUSSIA HA TRASFERITO BRITTNEY GRINER, STAR DEL BASKET AMERICANA, IN UNA COLONIA PENALE – LA CESTISTA È STATA CONDANNATA A 9 ANNI DI PRIGIONE PER IL POSSESSO DI UNA PICCOLA QUANTITÀ DI OLIO DI CANNABIS PER LA SIGARETTA ELETTRONICA – PER RIAVERE LA GRINER, GLI USA SAREBBERO PRONTI A SCAMBIARE CON MOSCA IL TRAFFICANTE D’ARMI VIKTOR BOUT…